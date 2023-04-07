Kan vermek orucu bozar mı? (458. Bölüm)

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

03:12 Araba almak için kredi çekmenin günahı nedir?

05:08 Deprem bölgesinde yaşıyorum, gelen yardımları alabilir miyim?

06:18 Cep telefonu ile Kur'an okuyarak hatim yapılır mı?

06:58 Kişi tutamadığı oruçların fitresini torununun çocuğuna verebilir mi?

07:50 Kan vermek orucu bozar mı?

08:50 Şartlarını taşıyan malın zekatı her sene mi verilir?

09:20 Hayvan sakatatından işkembe, bağırsak yemek caiz midir?

11:35 Helallik verilmeyen bir kişinin hac veya umresi kabul olur mu?

12:58 Zekatta yakın komşu mu önce gelir, uzakta olan yakın akraba mı?

14:42 Susuz olmak şartıyla ilaç içmek orucu bozar mı?

17:30 Kur'an-ı Türkçe okuyarak hatim olur mu?

19:35 Özel günlerde tutulamayan orucun fidyesi olur mu?

21:58 Özel araç kaskosu helal midir?

24:39 Namazları hangi durumda cem edebiliriz?

31:44 Annemden kalan parayı annemin hayrına dağıtabilir miyim?

33:47 Teravih namazı nasıl kılınmalı?

35:34 Kadınların teravihi evinde kılması daha mı makbul?

36:11 Zekat illa bir şahsa mı verilmek zorunda?

36:50 Ramazan'da başlanan hatmi Ramazan'da bitirmek zorunda mıyız?

37:50 Depremzedelere bankada paraları olsa da fitre, fidye ve zekat düşer mi?

38:29 Sosyal medyada ve yüz yüze yapılan dedikodunun günahı aynı mı?

39:02 Cuma namazlarına işim nedeni ile gidemiyorum, günahı nedir?

41:25 Tutulmayan oruçları aynı yıl içinde kaza etmek gerekiyor mu?

42:25 Sakal konusunda Peygamberimizin sünnetine uymamak günah sayılır mı?

43:36 Farz namazları kılıp sünnetleri terk ediyorum, bunun günahı var mıdır?

46:10 Pazarlık sünnet midir?

49:15 Ameliyat oldum, burnuma tuzlu su çekiyorum, oruca mani mi?

49:35 İtikafa girmenin sevabı nedir?