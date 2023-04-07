Kan vermek orucu bozar mı? (458. Bölüm)

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
03:12 Araba almak için kredi çekmenin günahı nedir?
05:08 Deprem bölgesinde yaşıyorum, gelen yardımları alabilir miyim?
06:18 Cep telefonu ile Kur'an okuyarak hatim yapılır mı?
06:58 Kişi tutamadığı oruçların fitresini torununun çocuğuna verebilir mi?
07:50 Kan vermek orucu bozar mı?
08:50 Şartlarını taşıyan malın zekatı her sene mi verilir?
09:20 Hayvan sakatatından işkembe, bağırsak yemek caiz midir?
11:35 Helallik verilmeyen bir kişinin hac veya umresi kabul olur mu?
12:58 Zekatta yakın komşu mu önce gelir, uzakta olan yakın akraba mı?
14:42 Susuz olmak şartıyla ilaç içmek orucu bozar mı?
17:30 Kur'an-ı Türkçe okuyarak hatim olur mu?
19:35 Özel günlerde tutulamayan orucun fidyesi olur mu?
21:58 Özel araç kaskosu helal midir?
24:39 Namazları hangi durumda cem edebiliriz?
31:44 Annemden kalan parayı annemin hayrına dağıtabilir miyim?
33:47 Teravih namazı nasıl kılınmalı?
35:34 Kadınların teravihi evinde kılması daha mı makbul?
36:11 Zekat illa bir şahsa mı verilmek zorunda?
36:50 Ramazan'da başlanan hatmi Ramazan'da bitirmek zorunda mıyız?
37:50 Depremzedelere bankada paraları olsa da fitre, fidye ve zekat düşer mi?
38:29 Sosyal medyada ve yüz yüze yapılan dedikodunun günahı aynı mı?
39:02 Cuma namazlarına işim nedeni ile gidemiyorum, günahı nedir?
41:25 Tutulmayan oruçları aynı yıl içinde kaza etmek gerekiyor mu?
42:25 Sakal konusunda Peygamberimizin sünnetine uymamak günah sayılır mı?
43:36 Farz namazları kılıp sünnetleri terk ediyorum, bunun günahı var mıdır?
46:10 Pazarlık sünnet midir?
49:15 Ameliyat oldum, burnuma tuzlu su çekiyorum, oruca mani mi?
49:35 İtikafa girmenin sevabı nedir?