Faizin Hükmü - İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Günümüzde Faizin Hükmü Nedir?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:00 Peygamber Efendimizin Yapmış Olduğu Bütün İşler Sünnet midir?

09:50 İşim İçin Sakal Tıraşı Olmak Zorundayım. Bu Günah mıdır?

12:26 Günümüzde Faizin Hükmü Nedir?

19:10 Hafızların Ezberlerini Unutması Günah mıdır?

20:43 Erkeklerin Ayak Kıllarını Alması Caiz midir?

22:20 Kadınların Giyiminde Örtünme Nasıl Olmalıdır?

24:00 Kişi Devlet Bankalarından Kredi Alarak Borcunu Ödeyebilir mi?

28:00 Nafile Olarak Kesilen Kurbanın Etinden Aile Efradı Da Yiyebilir mi?

28:28 Namazda Fatiha Suresinden Önce Besmele Çekmek Mekruh mudur?

29:05 Bey' Bi'l-Vefa Nedir? Bu Konudaki Görüşler Nelerdir?

34:50 Babadan Kalan Maaşı Kardeşlerin Paylaşımı

36:25 Devlet Görevi Olarak Başka Dinden Gibi Görünmek Günah mıdır?

39:25 Varis Çorabı Kullanan Kişilerde Abdest Meselesi

41:30 Sandalyede Namaz Kılmanın Hükmü Nedir?

43:05 Müslümanlar Altın Takabilirler mi?

45:33 Kameti neden çiftli okuyoruz?