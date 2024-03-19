Kaza namazı hangi vakitlerde kılınabilir?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri



VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

04:30 Çocuklar Kaç Yaşında Oruç Tutmaya Başlamalı?

08:45 Fitre Ve Zekat Verirken Karşısındaki Kişiye Söylemek Gerekir Mi?

10:30 Ağır İşte Çalıştığından Dolayı Oruç Tutmayan Kimse Fidyesini Verse Olur Mu?

12:45 Güneş Kremi Sürmek Orucu Bozar Mı?

14:45 Sigara İçmenin Dini Hükmü Nedir?

20:27 Fitre Vermek İçin Kişinin Namaz Kılması Şart Mı?

21:30 Altının Zekatı Nasıl Verilir?

23:30 Oruçlu İken Kan Vermek Ve Vücuda Kan Almak Orucu Bozar Mı?

26:50 Kaza Namazı Hangi Vakitlerde Kılınabilir?

29:16 Aşı Olmak Veya İğne Yaptırmak Orucu Bozar Mı?

30:25 Kadınlar Özel Döneminde Kur'an-ı Kerim Meali Okuyabilir Mi?

37:06 Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Dua Ve Namaz Var Mı?

43:26 Oruç Fidyesi İftar Olarak Verilebilir Mi?

44:01 Oruç Fidyesi Kimlere Verilebilir?

46:56 Hisse Senedi Almak Caiz Mi?