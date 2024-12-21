İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Ahiret Hayatının Evreleri Nelerdir?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:00 Ahirete İman Nedir?
04:15 Ahiret Aleminde İnsan Hayatı Ruhen mi, Yoksa Bedenen mi Devam Eder?
06:15 Kabir Hayatı Nasıldır, Kabir Azabı Var mıdır?
13:30 Öldükten Sonra Yeniden Dirilme Nasıl Olacaktır?
19:00 Kıyamet Kur'an-ı Kerim'de Nasıl Tasvir Edilir?
22:00 Kıyamet Alametleri Nelerdir?
24:15 "Sur" Ne Demektir, Mahiyeti Nedir?
25:30 Ahiret Hayatının Evreleri Nelerdir?
34:00 "Ameller Niyetlere Göredir" Hadisine Binaen Yılbaşı Ağacı Süslemek Caiz mi?
42:30 Boks Sporunu Yapmak Caiz mi?
45:15 Boks Spor Müsabakalarına Katılarak Para Kazanmak Helal mi?
50:00 Sigorta Şirketi Kurmak Caiz mi?