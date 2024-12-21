VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:00 Ahirete İman Nedir?

04:15 Ahiret Aleminde İnsan Hayatı Ruhen mi, Yoksa Bedenen mi Devam Eder?

06:15 Kabir Hayatı Nasıldır, Kabir Azabı Var mıdır?

13:30 Öldükten Sonra Yeniden Dirilme Nasıl Olacaktır?

19:00 Kıyamet Kur'an-ı Kerim'de Nasıl Tasvir Edilir?

22:00 Kıyamet Alametleri Nelerdir?

24:15 "Sur" Ne Demektir, Mahiyeti Nedir?

25:30 Ahiret Hayatının Evreleri Nelerdir?

34:00 "Ameller Niyetlere Göredir" Hadisine Binaen Yılbaşı Ağacı Süslemek Caiz mi?

42:30 Boks Sporunu Yapmak Caiz mi?

45:15 Boks Spor Müsabakalarına Katılarak Para Kazanmak Helal mi?

50:00 Sigorta Şirketi Kurmak Caiz mi?