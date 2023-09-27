Hz. Peygamberimizi (sav) nasıl örnek almalıyız?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:30 Peygamberimizin doğumu nasıl müjdelenmiştir?
08:20 Peygamberimiz hangi gün doğmuştur, doğduğu gece yeryüzünde neler oldu?
10:15 Hz. Peygamberimizi (S.A.V.) nasıl örnek almalıyız?
21:00 Peygamberimizin (S.A.V.) dünyaya gelişini nasıl idrak etmeliyiz?
25:30 Mevlid Kandilinde tövbe edenlerin tövbesi kabul olur mu?
30:00 Cennet neden annelerin ayakları altındadır?
33:00 Kadın boşanma durumundaki hayatını düşünerek mi mehir istemelidir?
35:30 İddet süresi biten kadının kayınpederine mahremiyeti kalkar mı?
40:30 Evlenmeden önceki günahımız evlilikle affedilir mi?
42:00 Zikirlerin muayyen sayıda olmasının hikmeti nedir?