Faizli kredi almak isteyen kişiye kefil olmak caiz midir?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

06:15 Faizli kredi almak isteyen kişiye kefil olmak caiz midir?

08:30 Öldükten sonra amel defterleri kapanmayan üç kimse kimlerdir?

12:00 Cenaze namazı dualarını bilmeyenler ne okumalıdır?

17:00 İslam'ın haram kıldığı şeylerin gayrimüslimlere satışı caiz midir?

20:30 Önceden mezarlık olan bir alana cami veya başka bina yapılabilir mi?

27:00 Namazda sureleri Kur'an'daki sıraya göre okumanın hükmü nedir?

28:30 Bozulan her bir yemin için ayrı ayrı mı kefaret ödenmelidir?

31:00 Sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?

32:30 Müslüman olduğu bilinen bir kimseyi tekfir etmenin hükmü nedir?

43:45 İmama rükuda yetişen kimse o rekatı imamlar kılmış olur mu?

45:30 Kaza namazı nafile namaza tercih edilebilir mi?

47:30 Üzerinde necaset olan çocuk namaz kılana sarılırsa namaz bozulur mu?