Kredi borcu bulunan bir evin zekatı verilir mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

04:00 Kimler Fitre Vermeli?

06:30 Fitre ve zekat LÖSEV'e verilebilir mi?

08:30 Fitre ve zekat kurum ve kuruluşlara verilebilir mi?

10:00 Kişi oruç fidyesini birkaç kişiye verebilir mi?

11:15 Askıda ekmek uygulamasıyla fitre verilebilir mi?

15:30 Ağrı kesici iğne orucu bozar mı?

17:00 Bitcoin haram mı?

18:00 Orucu bozulan kimse kaç gün oruç tutmalı?

20:30 Sesli Soru

23:30 Borç olarak verilen paranın zekatı verilir mi?

26:30 Kredi borcu bulunan bir evin zekatı verilir mi?

28:15 İhtiyaç kredisi çekmek günah mı?

32:00 Ruj sürmek orucu bozar mı?

32:45 Oturarak namaz kılan kimse cemaate imamlık yapabilir mi?

36:30 Altının zekatı hangi ayar üzerinden verilmeli?

38:20 Para toplayarak Peygamber Efendimiz (S.A.V.) adına kurban kesmek caiz mi?

39:30 Sesli Soru

41:20 İhtiyaç için kullanılan araç-gereç ve malzemelere zekat düşer mi?

42:00 Zekat vermek için nisap miktarının üzerinden bir yıl geçmesi şart mı?

47:00 Boğaza su kaçarsa oruç bozulur mu?