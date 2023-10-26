Mazeretsiz geçirilen namazın kazası olur mu?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

02:00 Mazeretsiz geçirilen namazın kazası olur mu?

10:30 Camide on yaşındaki kız çocuğu erkeklerle beraber namaz kılabilir mi?

15:00 Hz. Peygamber (S.A.V.) kendine salavat getirmiş midir?

16:30 Eşim tesettürlü gezmemi istemiyor günahı kimdedir?

17:25 Cuma namazına izin vermeyen müdürün vebal almasıyla sorumluluk düşer mi?

23:15 Kız çocuklarının mirastaki hakkı nedir?

26:45 Zihinsel engellilerin ahiretteki durumu nedir?

30:30 Birinin kalbini kıran ve iftirada bulunan kişi ne yapmalı?

31:30 Kredi borcu olan kişiye zekat düşer mi?

32:30 Yolculukta kadının abdest alması sıkıntı oluyor çorap üstüne mesh yapılır mı?

34:30 İnternet bankacılığı aracılığıyla altın almak ve satmak caiz midir?

38:30 Haram kazanç sağlayan kişinin verdiği zekat ve fidye alınır mı?

42:15 Kiracım, kiramı vermedi bunları zekata sayabilir miyim?

45:50 Çocuklarımız kaç yaşında namaza ve oruca başlamalı?

48:15 Resmi olarak boşanan kişi dinende boşanmış olur mu?