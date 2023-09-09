İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Tarım destek parasıyla kurban kesilir mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:30 Kur'an-ı Kerim'de kullanılan riba kelimesi faiz ile aynı anlamda mıdır?

07:30 Tarım destek parasıyla kurban kesilir mi?

09:30 Kredi kartıyla kurban alınabilir mi?

14:45 Ezan okunurken lavaboya girmek veya banyoya girmek günah mıdır?

17:45 Sandalyede namaz kılarken rükuyu secdeden daha çok eğilerek yapıyorum.

18:45 Anne - baba malının çoğunu bir çocuğuna verse maldan diğer çocuklara hak düşer mi?

22:30 Bayram namazlarında 3. tekbirde eller neden yana salınıyor?

25:00 Sesli Soru

28:00 Öğle ve yatsının son sünnetini 4 kılıyorum. Bunun bir sakıncası var mı?

29:00 İhlas ve Kafirun sureleri farzın 1. rekatında art arda okunur mu?

30:00 İmama uyan biri imamdan önce kendisi selam verse namazdan çıkmış olur mu?

32:00 Namazda 'Amin'i neden sessiz söylüyoruz?

33:00 Şirke çokça düşen bir kimse bu durumdan kurtulmak için ne yapmalı?

37:00 Parasını faize yatıran insanlardan ikram alınır mı?

38:15 Fakir damadına kayınbabası veya kaynanası zekat verebilir mi?

40:30 Benim adıma olan maldan ilk evliliğinden olan kızına miras düşer mi?

41:45 Kendi aracımızda vakit namazlarını hareket halinde kılabilir miyiz?

43:45 Sünnetlerin yerine kaza namazına niyet edip kılabilir miyim?

48:30 Namazda üç ve dördüncü rekatın Fatihasını kendimiz mi okumalıyız?