İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Ölümü temenni etmek caiz midir?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.



04:00 "Sana sütümü helal etmem" şeklindeki sözler yemin sayılır mı?

07:00 Burs olarak alınan para nisap miktarını aşarsa zekat tabi midir?

11:10 Hayvan kesecek kimselerde bulunması gereken şartlar nelerdir?

14:55 İçinde ayet, hadis bulunan kitapları abdestsiz okumak günah mıdır?

18:00 "Allah" ismi yerine "Tanrı" kelimesini kullanmak caiz midir?

21:20 Mevlid-i Şerif okumanın dini hükmü nedir?

29:10 Akrabalık ilişkilerini kesecek bir vasiyet uygulanabilir mi?

31:00 Kiralanan bir mal karşılığında depozito vermek caiz midir?

35:25 Ölümü temenni etmek caiz midir?

37:00 Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?

40:47 Özür kaynaklı necaset, elbise veya bedene bulaşırsa namaza engel midir?

45:28 Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir?

46:37 Büyü ve sihirden korunmak için ne yapılmalıdır?

48:17 İddet ne demektir? İddet süreleri ne kadardır?