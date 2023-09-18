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İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 18 Eylül 2023 473. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 17 Eylül 2023 472. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 12 Eylül 2023 471. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 11 Eylül 2023 470. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 11 Eylül 2023 469. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 11 Eylül 2023 468. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 07 Eylül 2023 467. Bölüm
Faizin Hükmü - İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 05 Eylül 2023 466. Bölüm
Satılan Otomobilin Zekatı Verilmeli Midir? 05 Eylül 2023 465. Bölüm
Marketlerin kurban organizasyonuna katılmak caiz mi? 05 Eylül 2023 464. Bölüm
Kur korumalı mevduatın getirisi caiz midir? 05 Eylül 2023 463. Bölüm
Kolonya ve deodorant abdesti bozar mı? 05 Eylül 2023 462. Bölüm
Dua Kaderi Değiştirir mi? 05 Eylül 2023 461. Bölüm
Fitrenin para olarak mı verilmesi gerekir? I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 05 Eylül 2023 460. Bölüm
Astım spreyi kullansam orucum bozulur mu? 05 Eylül 2023 459. Bölüm
Kan vermek orucu bozar mı? 05 Eylül 2023 458. Bölüm
Bilerek orucunu bozan kişi kaç gün oruç tutmalı? 05 Eylül 2023 457. Bölüm
Kurban Ortaklığında Tek Sayı Kuralı Mı Var? 05 Eylül 2023 456. Bölüm
Zekat ve fitre camilere verilir mi? 09 Haziran 2023 455. Bölüm
Asgari Ücretle Geçinen Akrabalara Zekat Verilebilir mi? 05 Eylül 2023 454. Bölüm
Ramazan ayında bilerek orucu bozmanın hükmü nedir? 05 Eylül 2023 453. Bölüm
Namazlardan sonra tesbihatın hükmü nedir? 05 Eylül 2023 452. Bölüm
Ramazan ayında lokanta işletmek caiz mi? 05 Eylül 2023 451. Bölüm
Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı? 05 Eylül 2023 450. Bölüm
Hacca borç alınarak gidilir mi? 05 Eylül 2023 449. Bölüm
Mukabeleyi gözle takip etmek doğru mu? 05 Eylül 2023 448. Bölüm
Oruç tutmak için sahura kalkmak önemli mi? 05 Eylül 2023 447. Bölüm
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir? 05 Eylül 2023 446. Bölüm
Ramazan ayında kimler oruç tutmayabilir? 05 Eylül 2023 445. Bölüm
Anestezi orucu bozar mı? 05 Eylül 2023 444. Bölüm
Oruçluyken diş dolgusu yapılır mı? 05 Eylül 2023 443. Bölüm
Kasko ve sigorta acenteliği açmak caiz midir? 05 Eylül 2023 442. Bölüm
Evdeki karıncaları öldürmek günah mı? 05 Eylül 2023 441. Bölüm
Kıyamet alametleri zuhur etmiş midir? 05 Eylül 2023 440. Bölüm
Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? 05 Eylül 2023 439. Bölüm
Yeni Evim projesinden ev almak caiz midir? 05 Eylül 2023 438. Bölüm
Depresyonda olan bir insan hangi duaları okumalıdır? 05 Eylül 2023 437. Bölüm
Nazar boncuğu takmak caiz midir? 05 Eylül 2023 436. Bölüm
Berat gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? 05 Eylül 2023 435. Bölüm
Berat gecesinin önemi nedir? 05 Eylül 2023 434. Bölüm
Vadesiz dolar hesabında para tutmak caiz midir? 05 Eylül 2023 433. Bölüm
Sünnet namazlarını arada bir terk etmenin sorumluluğu var mı? 05 Eylül 2023 432. Bölüm
Depremden dolayı zekatını erken veren biri sonraki yıl nasıl hesap yapmalı? 05 Eylül 2023 431. Bölüm
Yemin kefaret parasını deprem bölgesine gönderebilir miyim? 05 Eylül 2023 430. Bölüm
Kalben hakkımı helal etmemem mümkün mü? 05 Eylül 2023 429. Bölüm
Depremzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması caiz midir? 05 Eylül 2023 428. Bölüm
Dinimizde vasiyetin yeri nedir? 05 Eylül 2023 427. Bölüm
Cüz dağıtarak hatim indirmek caiz midir? 05 Eylül 2023 426. Bölüm
Miraç gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? 05 Eylül 2023 425. Bölüm
Miraç gecesinin önemi ve faziletleri neler? Miraç gecesinde oruç tutulur mu? 05 Eylül 2023 424. Bölüm
Cuma vaktinde çalışmak caiz midir? 05 Eylül 2023 423. Bölüm
Elbisede kan lekesi varken namaz kılınır mı? 05 Eylül 2023 422. Bölüm
Depremzede kılamadığı namazları kaza etmeli midir? 05 Eylül 2023 421. Bölüm
Kürtaj yaptırmanın dinen günahı nedir? 05 Eylül 2023 420. Bölüm
Telefonda Kur'an okuyorum, hatim yapmış olur muyum? 05 Eylül 2023 419. Bölüm
Kadın tek başına umreye gidebilir mi? 05 Eylül 2023 418. Bölüm
Haram para kazanan birinin evinde yemek yenir mi? 05 Eylül 2023 417. Bölüm
Katılım bankasına yatırılan para caiz midir? 05 Eylül 2023 416. Bölüm
Promosyon parasıyla alınan hediyenin hükmü nedir? 05 Eylül 2023 415. Bölüm
Sosyal konut projesinden ev almak caiz midir? 05 Eylül 2023 414. Bölüm
İslam'a göre kimsesiz çocukların bakımı nasıl olmalıdır? 05 Eylül 2023 413. Bölüm
Haramdan kalan miras, evlat için temiz midir? 05 Eylül 2023 412. Bölüm
Akıllı telefondan Kur'an okursak hatim olur mu? 02 Ağustos 2023 411. Bölüm
Üç ayların dindeki önemi nedir? 02 Ağustos 2023 410. Bölüm
Katılım Bankası'nın yaptığı teverruk caiz mi? 04 Eylül 2023 409. Bölüm
Geçmiş senelerin zekatı nasıl hesaplanır? 02 Ağustos 2023 408. Bölüm
Toki'nin projesinden ev almak caiz midir? 04 Eylül 2023 407. Bölüm
Zekat vereceğimiz insanları nasıl seçmeliyiz? 02 Ağustos 2023 406. Bölüm
Alkollü lokantalarda yemek yenebilir mi? 02 Ağustos 2023 405. Bölüm
Başkası için bankadan kredi çekmek caiz mi? 02 Ağustos 2023 404. Bölüm
Bireysel Emeklilik sistemi caiz midir? 04 Eylül 2023 403. Bölüm
Zaruret halinde faizli kredi kullanmak caiz mi? 02 Ağustos 2023 402. Bölüm
Kur korumalı hesaptan gelen kar payı helal midir? 02 Ağustos 2023 401. Bölüm
Kur'an dinlerken secde ayeti okunursa tilavet secdesi yapmak gerekir mi? 02 Ağustos 2023 400. Bölüm
Evde kuş beslemenin dinen sakıncası var mı? 02 Ağustos 2023 399. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'i içimizden okumanın bir sakıncası var mı? 02 Ağustos 2023 398. Bölüm
Zekat hesaplaması nasıl yapılmalıdır? 04 Eylül 2023 397. Bölüm
Erkeklerin yüzük takmasının dinimizdeki hükmü nedir? 02 Ağustos 2023 396. Bölüm
Süt kardeşler evlenebilir mi? 02 Ağustos 2023 395. Bölüm
Promosyon parası ile kredi borcunu ödemek caiz mi? 02 Ağustos 2023 394. Bölüm
Fırsatçılık ve stokçuluğun hükmü nedir? 02 Ağustos 2023 393. Bölüm
Yılbaşı kutlamak caiz midir? 02 Ağustos 2023 392. Bölüm
Televizyonda dua edilirken ellerimizi kaldırmamız gerekir mi? 02 Ağustos 2023 391. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'i bilmemek günah mı? 04 Eylül 2023 390. Bölüm
Abdest alırken sıra gözetmek şart mı? 04 Eylül 2023 389. Bölüm
Namazların sünneti farzdan sonra kılınır mı? 04 Eylül 2023 388. Bölüm
Özel Okulda Okuyan Öğrenciye Zekat Verilir mi? 10 Haziran 2023 387. Bölüm
Kadınlar cenaze namazı kılar mı? 05 Eylül 2023 386. Bölüm
Uyuklamak abdesti bozar mı? 10 Haziran 2023 385. Bölüm
Şafi mezhebine göre abdest nasıl alınır? 10 Haziran 2023 384. Bölüm
Karanlıkta namaz kılmak caiz midir? 10 Haziran 2023 383. Bölüm
Hangi tür konuşmalar gıybet sayılır? 10 Haziran 2023 382. Bölüm
Burun ameliyatı olan bir kimse nasıl abdest alır? 10 Haziran 2023 381. Bölüm
Küsuf namazının kazası olur mu? 02 Ağustos 2023 353. Bölüm
Vesveseden kurtulmak için ne yapmalıyız? 02 Ağustos 2023 352. Bölüm
Düğün yaparken kredi çekip kullanmak caiz midir? 02 Ağustos 2023 350. Bölüm
Babadan izinsiz para almak günah mıdır? 02 Ağustos 2023 349. Bölüm
Eşimin çalışmasını istemiyorum, günahı var mıdır? 02 Ağustos 2023 348. Bölüm
Çok fazla kaza namazı olan ne yapmalıdır? 02 Ağustos 2023 347. Bölüm
Sehiv secdesi iki defa yapılır mı? 02 Ağustos 2023 346. Bölüm
Evde köpek beslemek neden caiz değil? 02 Ağustos 2023 331. Bölüm
Vade farkı faiz hükmünde midir? 02 Ağustos 2023 330. Bölüm
Faizli parayla vergi borcu ödenir mi? 02 Ağustos 2023 329. Bölüm
Sabah namazını kıldıktan sonra yatmak rızkı daraltır mı? 02 Ağustos 2023 328. Bölüm
Kameti eksik getirmek namaza etki eder mi? 02 Ağustos 2023 327. Bölüm
Mecburiyetten dolayı taziyeye gidememek günah mı? 02 Ağustos 2023 325. Bölüm
TOKİ'den ev almak caiz midir? 02 Ağustos 2023 324. Bölüm
Düğünde takılan takılar boşanma olursa nasıl pay edilmelidir? 02 Ağustos 2023 323. Bölüm
Milli piyango almak haram mıdır? 02 Ağustos 2023 320. Bölüm
Dua Kaderi Değiştirir mi? 02 Ağustos 2023 319. Bölüm
Kerahet vakitleri tam olarak ne zaman başlar? 02 Ağustos 2023 318. Bölüm
Muharrem ayının önemi ve fazileti nedir? 02 Ağustos 2023 317. Bölüm
İslam'a göre müzik dinlemek ve şarkı söylemek caiz midir? 04 Eylül 2023 316. Bölüm
Şeytana küfretmek günah mıdır? 02 Ağustos 2023 315. Bölüm
Mahkemenin belirlediği kan bedelini almak caiz midir? 02 Ağustos 2023 314. Bölüm
Rızık ve bereket için muska yaptırmanın hükmü nedir? 02 Ağustos 2023 313. Bölüm
Eşime 5 kere "Boş ol" dedim, dinen nikahım düştü mü? 02 Ağustos 2023 312. Bölüm
Mevlit okur gibi Kur'an-ı Kerim okunur mu? 02 Ağustos 2023 311. Bölüm
Saç ektirmek caiz midir? 02 Ağustos 2023 310. Bölüm
Dinimizde burçların yeri var mıdır? 02 Ağustos 2023 309. Bölüm
Yeni doğmuş bebeği evlat edinmenin hükmü nedir? 02 Ağustos 2023 308. Bölüm
Kripto para caiz midir? 02 Ağustos 2023 307. Bölüm
İsim değiştirmek caiz midir? 02 Ağustos 2023 306. Bölüm
Bayram namazının hükmü nedir ve nasıl kılınır? 02 Ağustos 2023 305. Bölüm
İfrad Haccı ne demektir, nasıl yapılır? 02 Ağustos 2023 304. Bölüm
Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? 02 Ağustos 2023 303. Bölüm
Teşrik tekbirlerinin önemi nedir? 04 Eylül 2023 302. Bölüm
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? 02 Ağustos 2023 301. Bölüm
Şafi mezhebinde namazda Fatiha okumak caiz midir? 02 Ağustos 2023 300. Bölüm
Süt kardeşliği nasıl oluşur? 02 Ağustos 2023 299. Bölüm
Bireysel emeklilikte olan para için zekat vermek gerekir mi? 02 Ağustos 2023 298. Bölüm
90 gram altına zekat düşer mi? 02 Ağustos 2023 297. Bölüm
Kaza namazlarında dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? 02 Ağustos 2023 296. Bölüm
Anne-babanın çocuğuna karşı görevleri nelerdir? 02 Ağustos 2023 295. Bölüm
Mescid-i Haram'da kerahat vakti var mıdır? 02 Ağustos 2023 294. Bölüm
Kaparo almak veya vermek caiz midir? 10 Haziran 2023 11. Bölüm
Bankaların çalışanlarına verdiği promosyonu almak caiz mi? 10 Haziran 2023 5. Bölüm
Sosyal medyada çekilişlere katılmak caiz midir? 10 Haziran 2023 4. Bölüm
Doktorun oruç tutmasını önermediği kişiler oruç tutabilir mi? 10 Haziran 2023 3. Bölüm
Manevi kul hakkının ahiretteki karşılığı nedir? 10 Haziran 2023 2. Bölüm
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? 10 Haziran 2023 1. Bölüm

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Ölümü temenni etmek caiz midir?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

04:00 "Sana sütümü helal etmem" şeklindeki sözler yemin sayılır mı?
07:00 Burs olarak alınan para nisap miktarını aşarsa zekat tabi midir?
11:10 Hayvan kesecek kimselerde bulunması gereken şartlar nelerdir?
14:55 İçinde ayet, hadis bulunan kitapları abdestsiz okumak günah mıdır?
18:00 "Allah" ismi yerine "Tanrı" kelimesini kullanmak caiz midir?
21:20 Mevlid-i Şerif okumanın dini hükmü nedir?
29:10 Akrabalık ilişkilerini kesecek bir vasiyet uygulanabilir mi?
31:00 Kiralanan bir mal karşılığında depozito vermek caiz midir?
35:25 Ölümü temenni etmek caiz midir?
37:00 Alkol içeren maddelerin temizlikte kullanılması caiz midir?
40:47 Özür kaynaklı necaset, elbise veya bedene bulaşırsa namaza engel midir?
45:28 Boşanmadan sonra çocukların nafakası kime aittir?
46:37 Büyü ve sihirden korunmak için ne yapılmalıdır?
48:17 İddet ne demektir? İddet süreleri ne kadardır?

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