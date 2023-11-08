Araçlarda Vakit Namazı Kılınır Mı?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek Kurulu Emekli Başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

04:00 Araçlarda Vakit Namazı Kılınır Mı?

09:45 Farz Namazların 3. ve 4. Rekatlarında Neden Zammı Sure Okunmuyor?

12:10 Zikirlerin Muayyen Sayıda Olmasının Hikmeti Nedir?

15:15 Geri Verilecek Olan Emanet Paraya Zekat Düşer Mi?

16:55 Karı-Koca Aynı Mezara Defnedilebilir Mi?

20:25 Eşim Alzheimer Oldu ve Namaz Kılamıyor. Ne Yapabiliriz?

21:25 Sünnet Yerine Kaza Namazı Kılınır Mı?

22:35 Spor Amaçlı Avlanmak Caiz Midir?

29:15 Başkalaşım Geçiren Haram Bir Ürün Helal Bir Ürüne Dönüşmüş Sayılır Mı?

31:23 Kadın Muayyen Günündeyken İmam Nikahı Kıyılır Mı?

33:00 Evin İçinde Hayvan Beslemekte Dinen Bir Sakınca Var Mı?

35:30 Vitir Namazı Kılarken Kamet Getirmek Gerekir Mi?

36:00 Hz. Adem (AS) Nebi Olarak Mı Yaratıldı?

39:00 Kamer Suresi'nde Bahsedilen Ayın Yarılması Olayı Nedir?

42:15 Uzun Süre Ayrı Kalmakla Boşanma Meydana Gelir Mi?

44:15 İslam'a Göre Kimsesiz Çocukların Bakımı Nasıl Olmalı?

47:35 Akraba Evlilikleri Hangi Batna Kadar Haramdır?

50:30 Hz. Musa (AS) İle Yolculuk Yapan Hızır (AS) Melek Midir?