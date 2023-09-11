İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Cenazeyi defnedene kadar başında beklemek gerekir mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:15 Yemin çeşitleri nelerdir?

05:44 Kıble tayininde hata payı kaç derecedir?

10:16 Zekat miktarında niçin gümüş esas alınmıyor?

24:10 Bir yakınımız ile aramıza Allah için mesafe koymak caiz midir?

31:55 Gayrimüslim devletlerin malını yemek helal olur mu?

34:00 Cenazeyi defnedene kadar başında beklemek gerekir mi?

36:35 İmamdan önce secdeye gitmek namazı bozar mı?

43:00 Muska, okunmuş su vb. ürünlerin satışını yapmak caiz midir?

51:23 Sünnet ile nafile arasındaki fark nedir?