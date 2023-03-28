450. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

28 Mart 2023 | 21:33
VİDEO DEVAM EDİYOR


İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:47 Abdest aldıktan sonra tükürükte pembe renk görürsek ne yapmalıyız?
04:11 İnsülin orucu bozar mı?
12:40 Komisyonculuk işlerini yapmak caiz midir?
16:01 2023 yılı fitre tutarı ne kadar?
25:59 Merhem ya da ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı?
26:17 Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?
29:47 Susuz olarak hap yutmak orucu bozar mı?
30:57 Hac için biriktirilen paraya zekat düşer mi?
31:25 Trafik kurallarına uymamak günah mıdır?
32:18 Abdest alırken vesveseden nasıl kurtuluruz?
35:22 Kayınvalide oğlu sağken gelinine zekat verebilir mi?
43:03 Çay gelirlerinin zekatı nasıl hesaplanır?

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
439. Bölüm I Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? 13 Mart 2023 | 11:48
441. Bölüm I Evdeki karıncaları öldürmek günah mı?
441. Bölüm I Evdeki karıncaları öldürmek günah mı? 15 Mart 2023 | 12:24
442. Bölüm I Kasko ve sigorta acenteliği açmak caiz midir?
442. Bölüm I Kasko ve sigorta acenteliği açmak caiz midir? 17 Mart 2023 | 10:41
445. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
445. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 20 Mart 2023 | 21:30
446. Bölüm | Zekat sadece Ramazan'da mı verilir?
446. Bölüm | Zekat sadece Ramazan'da mı verilir? 21 Mart 2023 | 21:16
447. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
447. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 23 Mart 2023 | 10:19
448. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
448. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 24 Mart 2023 | 23:27
450. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
450. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 28 Mart 2023 | 21:31