

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:47 Abdest aldıktan sonra tükürükte pembe renk görürsek ne yapmalıyız?

04:11 İnsülin orucu bozar mı?

12:40 Komisyonculuk işlerini yapmak caiz midir?

16:01 2023 yılı fitre tutarı ne kadar?

25:59 Merhem ya da ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı?

26:17 Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?

29:47 Susuz olarak hap yutmak orucu bozar mı?

30:57 Hac için biriktirilen paraya zekat düşer mi?

31:25 Trafik kurallarına uymamak günah mıdır?

32:18 Abdest alırken vesveseden nasıl kurtuluruz?

35:22 Kayınvalide oğlu sağken gelinine zekat verebilir mi?

43:03 Çay gelirlerinin zekatı nasıl hesaplanır?