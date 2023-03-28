İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:47 Abdest aldıktan sonra tükürükte pembe renk görürsek ne yapmalıyız?
04:11 İnsülin orucu bozar mı?
12:40 Komisyonculuk işlerini yapmak caiz midir?
16:01 2023 yılı fitre tutarı ne kadar?
25:59 Merhem ya da ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı?
26:17 Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı?
29:47 Susuz olarak hap yutmak orucu bozar mı?
30:57 Hac için biriktirilen paraya zekat düşer mi?
31:25 Trafik kurallarına uymamak günah mıdır?
32:18 Abdest alırken vesveseden nasıl kurtuluruz?
35:22 Kayınvalide oğlu sağken gelinine zekat verebilir mi?
43:03 Çay gelirlerinin zekatı nasıl hesaplanır?