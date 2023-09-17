İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Her namaz sonrası sehiv secdesi kılınmalı mıdır?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
03:00 Cehennem kaç kattan oluşur?
05:00 Bir erkek eşine "Bacısın" derse dini nikahı bozulur mu?
09:45 Her namaz sonrası sehiv secdesi kılınmalı mıdır?
16:46 Kadınların botoks yaptırması caiz midir?
18:45 İslam'da narsizm ile nasıl mücadele edilir?
23:00 Kişide hangi durumlar kibir alametidir?
27:30 Büyüden korunmanın yolları nelerdir?
29:45 Hangi nafile namaz daha faziletlidir?
33:30 Cuma günü cami dolmadan dışarda namaz kılmakta sakınca olur mu?
34:30 Askerlik sürecinde namazları seferi kılabilir miyiz?
41:00 Maaş taşındığında banka promosyonu haram mı?
42:50 Evlatlık alınan çocuğa miras düşer mi?