İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle: 00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:30 Orucunu yanlışlıkla 2 dakika önce açan kimsenin ne yapması gerekir?
03:00 Sahura kalkmadı diye orucunu bozan kimse ne yapmalıdır?
04:00 Oğlum için akika kurbanlarını ayrı zamanlarda kestirebilir miyim?
04:45 Krem yapımı için salyangoz satmanın hükmü nedir?
07:30 Müslümanlar, kıyamet alametlerini görecek mi?
08:30 Domuz avlayıp satmanın ve ticaretini yapmanın hükmü nedir?
10:30 Namaz kılarken teşehhüdde nereye bakmak gerekir?
11:30 Daha önce tuttuğum nafile oruçlar kaza orucu niyetine sayılır mı?
12:30 Ödenmemiş yılların zekatı nasıl ödenmelidir?
15:00 Sanayi kuruluşları zekatını nasıl verir?
18:30 Askere gidecek olan kardeşe fitre verilebilir mi?
19:15 Babası ölmüş çocuklara fitre verilebilir mi?
19:50 Ramazan ayında lokanta işletmek caiz mi?
23:20 Safra kesem yok, sık sık yemek yemem gerekiyor oruç tutamıyorum..."
24:30 İmkanım olmadığı için fidyemi veremiyorum, ne yapmalıyım?
26:30 Altın gününde toplanan paralar caiz mi?
29:30 Dükkanı boşaltma karşılığında hava parası almak caiz mi?
33:45 Yolculuk masrafları asli ihtiyaçlardan sayılır mı?
34:45 Alzheimer hastalarının oruç fidyesi vermesi gerekir mi?
35:45 Taşıyıcı annelik caiz mi?
38:15 250 bin TL kredi 60 bin de nakit borcu olan kimse kurban kesmeli mi?
39:00 Namaz ve oruç borçlarının hesabını bilmeyen kimse ne yapmalı?
40:15 Her gün kabristana gitmenin bir günahı var mı?
41:30 Kanser atlatmış biri oruç borçlarını nasıl ödemeli?
42:30 Verdiğim borç parayı zekata sayabilir miyim?
45:15 Sehiv secdesi farz namazda mı sünnette mi yapılır?
49:30 Erkeklerin ve kadınların çıplak ayakla namaz kılmaları caiz midir?