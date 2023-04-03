İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle: 00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:30 Orucunu yanlışlıkla 2 dakika önce açan kimsenin ne yapması gerekir?

03:00 Sahura kalkmadı diye orucunu bozan kimse ne yapmalıdır?

04:00 Oğlum için akika kurbanlarını ayrı zamanlarda kestirebilir miyim?

04:45 Krem yapımı için salyangoz satmanın hükmü nedir?

07:30 Müslümanlar, kıyamet alametlerini görecek mi?

08:30 Domuz avlayıp satmanın ve ticaretini yapmanın hükmü nedir?

10:30 Namaz kılarken teşehhüdde nereye bakmak gerekir?

11:30 Daha önce tuttuğum nafile oruçlar kaza orucu niyetine sayılır mı?

12:30 Ödenmemiş yılların zekatı nasıl ödenmelidir?

15:00 Sanayi kuruluşları zekatını nasıl verir?

18:30 Askere gidecek olan kardeşe fitre verilebilir mi?

19:15 Babası ölmüş çocuklara fitre verilebilir mi?

19:50 Ramazan ayında lokanta işletmek caiz mi?

23:20 Safra kesem yok, sık sık yemek yemem gerekiyor oruç tutamıyorum..."

24:30 İmkanım olmadığı için fidyemi veremiyorum, ne yapmalıyım?

26:30 Altın gününde toplanan paralar caiz mi?

29:30 Dükkanı boşaltma karşılığında hava parası almak caiz mi?

33:45 Yolculuk masrafları asli ihtiyaçlardan sayılır mı?

34:45 Alzheimer hastalarının oruç fidyesi vermesi gerekir mi?

35:45 Taşıyıcı annelik caiz mi?

38:15 250 bin TL kredi 60 bin de nakit borcu olan kimse kurban kesmeli mi?

39:00 Namaz ve oruç borçlarının hesabını bilmeyen kimse ne yapmalı?

40:15 Her gün kabristana gitmenin bir günahı var mı?

41:30 Kanser atlatmış biri oruç borçlarını nasıl ödemeli?

42:30 Verdiğim borç parayı zekata sayabilir miyim?

45:15 Sehiv secdesi farz namazda mı sünnette mi yapılır?

49:30 Erkeklerin ve kadınların çıplak ayakla namaz kılmaları caiz midir?