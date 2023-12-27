Namaz kılarken önünden kedi geçerse namaz bozulur mu?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

04:55 Kadınların araba kullanması caiz mi?

13:50 Alım satım akdinde "al malını" dendiğinde akit bozulmuş olur mu?

19:10 Nakit para ihtiyacında nasıl bir yol izlemeliyiz?

21:20 Maturidilik nedir ve nasıl anlamak gerekir?

24:30 Namaz kılarken önünden kedi geçerse namaz bozulur mu?

25:45 Çocuğun engelli doğacak olması kürtaj yaptırmak için sebep olabilir mi?

32:32 Mehir kadına ne zaman ödenmelidir?

36:00 Farz namazın 3. ve 4. rekatında sure veya ayet okuyana sehiv secdesi gerekir mi?

40:00 Namazda her rekatta ihlas suresini okumak mekruh mudur?

41:54 Sokak hayvanlarına yapılan yardımlar sadaka ve zekat yerine geçer mi?

44:35 Evde cemaatle namaz kılarken hanımın tesbihat duasını yapması caiz mi?

50:51 Böbrek hastasıyım oruç tutamıyorum, fitre ödeyemiyorum, ne yapmam gerekir?