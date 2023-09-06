İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Seferi olma durumunda namazlar cem edilebilir mi?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
03:30 Tesbihatı farz namazlardan sonra yapmanın fazileti nedir?
05:00 Seferi olma durumunda namazlar cem edilebilir mi?
13:00 Anneanne veya babaanne torununa miras bırakabilir mi?
15:50 Nur Suresi 30. ve 31. ayetleri nasıl anlamalıyız?
19:15 Zekat için 80.18 gr altın neye göre belirlenmiştir?
29:00 Devlet hazinesine ait bağa ürün ekip mahsul almak caiz midir?
33:00 Forex sistemi caiz midir?
34:00 Alınan borcu ödememenin günahı var mıdır?
35:18 Sesli Soru
37:00 Namaz kılındıktan sonra ne zaman namazdan çıkılmış olunur?
44:00 İslam'a göre tesettürlü olmanın hükmü nedir?
48:00 Vefat eden bir yakınımızın kabrine gidememek günah mıdır?