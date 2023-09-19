Şans oyunları oynamanın hükmü nedir?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

03:00 Şans oyunları oynamanın dini hükmü nedir?

07:20 Ön safta boşluk varken arkada saf tutulabilir mi?

10:00 Babasıyla oturan bir kimse zekat mükellefi olur mu?

18:00 Çocuklara Allah için kullanılan isimler verilir mi?

20:00 Yetmiş bin kelime-i tevhid okumanın dini dayanağı var mıdır?

23:30 Kadın mehir olarak mal olmayan bir şey isteyebilir mi?

27:00 Kurban kesmeyi adayan bir kimse bu adaktan vazgeçebilir mi?

28:10 Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?

34:00 Kaç çeşit yemin vardır?

41:00 Vaktinde verilmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir?

45:00 Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemenin hükmü nedir?

48:15 Sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caiz midir?