Şans oyunları oynamanın hükmü nedir?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
03:00 Şans oyunları oynamanın dini hükmü nedir?
07:20 Ön safta boşluk varken arkada saf tutulabilir mi?
10:00 Babasıyla oturan bir kimse zekat mükellefi olur mu?
18:00 Çocuklara Allah için kullanılan isimler verilir mi?
20:00 Yetmiş bin kelime-i tevhid okumanın dini dayanağı var mıdır?
23:30 Kadın mehir olarak mal olmayan bir şey isteyebilir mi?
27:00 Kurban kesmeyi adayan bir kimse bu adaktan vazgeçebilir mi?
28:10 Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?
34:00 Kaç çeşit yemin vardır?
41:00 Vaktinde verilmeyen fıtır sadakası borcu nasıl ödenir?
45:00 Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemenin hükmü nedir?
48:15 Sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caiz midir?