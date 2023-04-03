İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
01:30 Ramazan'da kul hakkına girmek orucu bozar mı?
02:30 Teravih namazı kılarken her 4 rekatta niyet etmek gerekir mi?
06:15 Banka promosyonu parasından fitre vermek gerekir mi?
07:30 Saç telinden hatıra kolye ve anahtarlık yapılması caiz mi?
09:10 Sürekli iş için uçakla seyahat ediyorum, oruç tutmalı mıyım?
11:45 İkindi namazından sonra kaza namazı kılabilir miyiz?
13:00 Kabirlerde yatanları duamıza aracı kılmak günah mı?
15:45 Ezandan sonra okunan duanın Türkçe okunması caiz mi?
19:00 Yatsının farzında ilk tahiyyatı unutan kimse sehiv secdesi yapmalı mı?
21:15 Sesli Soru
23:45 Sahura kalktığımızda oruç için niyet etmemize gerek var mı?
26:15 Seyirci Sorusu
28:15 Seyirci Sorusu
31:15 Seyirci Sorusu
35:30 Bağımlı bir genç için nasıl dua edilir?
36:15 Seyirci Sorusu
37:20 Namazlardan sonra tesbihatın hükmü nedir ve nasıl yapılır?
39:15 Namazdan sonra tesbihatın müezzin eşliğinde yapılmasının hükmü nedir?
40:30 Tesbihat yapmadan camiden çıkmak caiz midir?
41:30 Farz namazlardan sonra "Estağfurullah" demenin dayanağı nedir?
42:00 İkindi namazından sonra aşır okumak bidat mıdır?
44:00 Sesli Soru
46:00 Seyirci Sorusu
48:15 Secdede burnun yere değmesinin hükmü nedir?
49:15 Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?