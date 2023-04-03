İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

01:30 Ramazan'da kul hakkına girmek orucu bozar mı?

02:30 Teravih namazı kılarken her 4 rekatta niyet etmek gerekir mi?

06:15 Banka promosyonu parasından fitre vermek gerekir mi?

07:30 Saç telinden hatıra kolye ve anahtarlık yapılması caiz mi?

09:10 Sürekli iş için uçakla seyahat ediyorum, oruç tutmalı mıyım?

11:45 İkindi namazından sonra kaza namazı kılabilir miyiz?

13:00 Kabirlerde yatanları duamıza aracı kılmak günah mı?

15:45 Ezandan sonra okunan duanın Türkçe okunması caiz mi?

19:00 Yatsının farzında ilk tahiyyatı unutan kimse sehiv secdesi yapmalı mı?

21:15 Sesli Soru

23:45 Sahura kalktığımızda oruç için niyet etmemize gerek var mı?

26:15 Seyirci Sorusu

28:15 Seyirci Sorusu

31:15 Seyirci Sorusu

35:30 Bağımlı bir genç için nasıl dua edilir?

36:15 Seyirci Sorusu

37:20 Namazlardan sonra tesbihatın hükmü nedir ve nasıl yapılır?

39:15 Namazdan sonra tesbihatın müezzin eşliğinde yapılmasının hükmü nedir?

40:30 Tesbihat yapmadan camiden çıkmak caiz midir?

41:30 Farz namazlardan sonra "Estağfurullah" demenin dayanağı nedir?

42:00 İkindi namazından sonra aşır okumak bidat mıdır?

44:00 Sesli Soru

46:00 Seyirci Sorusu

48:15 Secdede burnun yere değmesinin hükmü nedir?

49:15 Farz namazlarda ilk oturuşu unutan kimse namazını nasıl tamamlar?