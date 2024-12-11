Meleklerin Mahiyeti ve Özellikleri Nelerdir?

İnsanlarla melekler arasındaki üstünlük derecesi nedir?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Meleklere İmanın, İman Esaslarındaki Yeri Nedir?

07:30 Meleklerin Mahiyeti ve Özellikleri Nelerdir?

11:00 Melekler İnsan Suretine Girebilir mi?

13:30 Meleklerin Varlığını Kabul Etmeyen Kişinin Dini Açıdan Durumu Nedir?

14:30 Meleklerin Çeşitleri ve Görevleri Nelerdir?

16:30 İnsanlara Melekler Arasındaki Üstünlük Derecesi Nedir?

18:30 Cin Nedir, Varlığının Delilleri Nelerdir?

21:45 Cinlerde İnsanlar Gibi İbadetlerden Sorumlu mudur?

22:30 Cinler İnsanlara Zarar Verebilir mi?

24:30 Şeytan Nedir, Neden Yaratılmıştır?

31:30 Sanayi Kuruluşları Zekatını Nasıl Vermeli?

34:30 İhramsız Olarak Mekke'ye Girmenin Hükmü Nedir?

37:00 Dükkanı Boşaltma Karşılığında Hava Parası Almak Caiz mi?

39:30 Mirasçı, Diğer Mirasçılara Sormadan Anne ve Babası Adına Hayır Yapabilir mi?

44:30 Camide, Erkek ve Kadın Cemaat Arasında Ne Kadar Mesafe Olmalı?

47:00 İnsan Yaptığı İyiliklerin Karşılını Bu Dünyada mı Yoksa Ahirette mi Görür?