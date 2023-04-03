İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Ramazan ayında bilerek orucu bozmanın hükmü nedir?

10:00 "Allah böyle yazmış, ben ne yapayım?" demek doğru mudur?

13:30 Kanserim, oruç tutamıyorum, ne yapmalıyım?

14:50 Sesli Soru

18:30 Sihirin hakikati var mıdır?

22:30 Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?

26:30 Abdest suyunun elbiseye sıçramasının sakıncası var mıdır?

29:30 Sesli Soru

31:30 Bayılma ve aklını yitirme abdesti bozar mı?

36:00 Son rekatı kıldığını zannederek oturan kimse namazını nasıl tamamlar?

39:15 Sesli Soru