İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:00 Ramazan ayında bilerek orucu bozmanın hükmü nedir?
10:00 "Allah böyle yazmış, ben ne yapayım?" demek doğru mudur?
13:30 Kanserim, oruç tutamıyorum, ne yapmalıyım?
14:50 Sesli Soru
18:30 Sihirin hakikati var mıdır?
22:30 Mezhepler arasında abdestin farzları konusunda farklılık var mıdır?
26:30 Abdest suyunun elbiseye sıçramasının sakıncası var mıdır?
29:30 Sesli Soru
31:30 Bayılma ve aklını yitirme abdesti bozar mı?
36:00 Son rekatı kıldığını zannederek oturan kimse namazını nasıl tamamlar?
39:15 Sesli Soru