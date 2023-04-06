457. Bölüm I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Kasıtlı olarak orucunu bozan kişi kaç gün oruç tutmalı?

06 Nisan 2023 | 10:20
VİDEO DEVAM EDİYOR

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:55 Epilepsi hastalarının oruç fidyesi vermesi gerekiyor mu?

08:50 Vefat eden annemin birikmiş parası var, buna zekat düşer mi?

12:54 Yemin kefareti ile oruç tutamayacak kişinin kefareti farklı mı?

15:26 Oruçken diş tedavisinde iğne yaptırdım, 61 gün oruç tutmam gerekir mi?

16:19 Kasıtlı olarak orucunu bozan kişi kaç gün oruç tutmalı?

18:50 Kına ve işlemeli şeylerin ele veya başka yere yapılması caiz mi?

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