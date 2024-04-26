Haram Bir Şeye Güzel Demenin ve Beğenmenin Dinen Sakıncası Nedir?

Asl İhtiyaçlar Zekattan Düşülür mü?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 16.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 Emir Bi'l- Maruf Nehiy Ani'l- Münker nedir, nasıl yapılmalı?

11:00 Haram Bir Şeye Güzel Demenin ve Beğenmenin Dinen Sakıncası Nedir?

14:00 Kadınların Kendi Aralarında Yaptıkları Altın ve Para Günleri Caiz mi?

18:00 Sesli Soru

21:50 Çalışan Eşlerin Ayrı mı Kurban Kesmesi Gerekir?

23:30 Orucu Kasten Bozmanın Hükmü Nedir?

24:30 Kuşluk Vaktinde Kılınan Kaza Namazı Kuşluk Namazı Yerine Geçer mi?

25:30 Kur'an-ı Kerim'i Abdestsiz Okumak Caiz mi?

26:05 Namazda Rabbenağfirli Duasından Sonra "Bi Rahmetike Ya Erhamerrahimin" Denir mi?

29:00 Üzümün İçki Yapımında Kullanılmasının Üreticiye Vebali Var mı?

33:00 Ezan Okunurken Yemek Yenir mi?

35:00 Asl İhtiyaçlar Zekattan Düşülür mü?

36:30 Alışverişte Pazarlık Yapmak Sünnet mi?

40:00 Kaza Namazı Kılan Kişi Oturduğu Yerden Ezan ve Kamet Getirebilir mi?

46:00 Faizli Kredi Almak İsteyen Kişiye Kefil Olmak ve Aracılık Yapmak Caiz mi?