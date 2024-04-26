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Her Müslüman Bir Mezhebe Tabi Olmak Zorunda Mı? 26 Nisan 2024 667. Bölüm
Beyin Ölümü Dinen Ölüm Olarak Kabul Edilebilir Mi? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 26 Nisan 2024 666. Bölüm
Cenaze Namazı Nasıl Kılınır, Hangi Dualar Okunur? 26 Nisan 2024 665. Bölüm
Haram Bir Şeye Güzel Demenin ve Beğenmenin Dinen Sakıncası Nedir? 25 Nisan 2024 664. Bölüm
Rızkımız Belliyse Neden Rızık Arıyoruz? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 20 Nisan 2024 663. Bölüm
Hacca Giderken Helallik Almanın Dini Hükmü Nedir? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 20 Nisan 2024 662. Bölüm
Hıdırellez'in İslam'da Yeri Var mı? l İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 18 Nisan 2024 661. Bölüm
İtikatta ve Amelde Neden Ayrı İmamlara Uyuyoruz? | İslam Işığında Günümüz Meseleleri 18 Nisan 2024 660. Bölüm
Şevval Ayında Oruç Ne Zaman Tutulmalı? l İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 16 Nisan 2024 659. Bölüm
Kadının Evliliğini Sonlandırma Hükmü Var Mıdır? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 10 Nisan 2024 658. Bölüm
Berberin Sakal Tıraşı Yapmasının Dinen Bir Sakıncası Var Mı? | İslam'ın Işığında Günümüz 09 Nisan 2024 657. Bölüm
Nafile Namazları Camide Mi Yoksa Evde Mi Kılmak Daha Faziletlidir? 06 Nisan 2024 656. Bölüm
Kredi Kartı İle Yapılan Taksitli Alışverişlerde Komisyon Farkı Caiz Mi? 06 Nisan 2024 655. Bölüm
Müslüman Olan Kimsenin İsmini Değiştirmesi Şart Mı? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 04 Nisan 2024 654. Bölüm
Kur'an Hatminden Sonra Nasıl Dua Edilir? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 03 Nisan 2024 653. Bölüm
Bayramda Oruç Tutulabilir mi? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 03 Nisan 2024 652. Bölüm
Dinimizde Tevessül (Vesile) Caiz mi? Hangi Durumlarda Tevessül Yapılabilir? 02 Nisan 2024 651. Bölüm
Kredi Kartıyla Kurbanlık Alınabilir mi? 02 Nisan 2024 650. Bölüm
El Birliği Sistemleri Aracılığyla Ev Ve Araba Almak Caiz Mi? 02 Nisan 2024 649. Bölüm
Adak Kurbanının Etinden Kimler Yiyemez? 02 Nisan 2024 648. Bölüm
Teravih namazını evde mi yoksa camide mi kılmak daha faziletlidir? 26 Mart 2024 647. Bölüm
Keyfi olarak Ramazan orucunu tutmamanın cezası var mı? 25 Mart 2024 646. Bölüm
Oruç Fidyesini Vermeye Gücü Yetmeyen Kişi Ne Yapmalı? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 02 Nisan 2024 645. Bölüm
Kredi borcu bulunan bir evin zekatı verilir mi? 02 Nisan 2024 643. Bölüm
Kaza namazı hangi vakitlerde kılınabilir? 19 Mart 2024 642. Bölüm
Teheccüd namazının önemi ve fazileti nedir? 16 Mart 2024 641. Bölüm
Oruç tutulurken niyet unutulursa ne yapılmalı? 16 Mart 2024 640. Bölüm
Orucu bozan ve kazayı gerektiren durumlar nelerdir? 16 Mart 2024 639. Bölüm
Tedavi amaçlı dizlere sıvı enjekte ettirmek oruca zarar verir mi? 16 Mart 2024 638. Bölüm
Teravih namazını cemaatle veya tek başına kılmanın hükmü nedir? 13 Mart 2024 637. Bölüm
Ramazan Ayının Önemi ve Oruç İbadeti 02 Nisan 2024 636. Bölüm
Camide Mukabele Okunurken Namaz Kılınır Mı? 08 Mart 2024 635. Bölüm
Sahurda Oruca Nasıl Niyet Edilir? 07 Mart 2024 634. Bölüm
Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu? 06 Mart 2024 633. Bölüm
Kadın, kadınlara namaz kıldırabilir mi? 02 Nisan 2024 632. Bölüm
İlaç kullanan kimse oruç tutabilir mi? 02 Mart 2024 631. Bölüm
Göz damlası orucu bozar mı? 05 Mart 2024 630. Bölüm
Seyahat eden oruçlu bir kişi iftarını nereye göre yapmalı? 29 Şubat 2024 629. Bölüm
Yemini Bozan Kimse Kefaretini Nasıl Ödemeli? 29 Şubat 2024 628. Bölüm
Kazaya kalan ramazan oruçları belli bir süre içerisinde tutulmalı mı? 19 Mart 2024 627. Bölüm
Berat Gecesi'nin Önemi ve Fazileti Nedir? 24 Şubat 2024 626. Bölüm
Ramazandan Önce Kur'an Hatmine Başlanabilir mi? 24 Şubat 2024 625. Bölüm
Geçmiş yıllara ait zekat nasıl verilir? 23 Şubat 2024 624. Bölüm
Gayrimüslim Bir Ülkenin Vatandaşlığına Geçmek Caiz mi? 21 Şubat 2024 623. Bölüm
Zekat Verirken Zekat Olduğu Söylenmeli mi? 21 Şubat 2024 622. Bölüm
Yardım kurumlarına Gazze için fitre verilebilir mi? 21 Şubat 2024 621. Bölüm
Doğum günü kutlamak caiz midir? 21 Şubat 2024 620. Bölüm
Nafile namazlardan sonra tesbihat yapılır mı? 19 Şubat 2024 619. Bölüm
Evlilik kurtulsun diye yalan söylenebilir mi? 19 Şubat 2024 618. Bölüm
Kedilerin Yavrularını Satmak Caiz midir? 19 Şubat 2024 617. Bölüm
Sünneti inkar edenlere nasıl cevap verilir? 10 Şubat 2024 616. Bölüm
Şaban ayında hangi günler oruç tutmak faziletlidir? 08 Şubat 2024 614. Bölüm
Depremde vefat edenler şehit sayılır mı? 07 Şubat 2024 613. Bölüm
Miraç gecesinin önemi ve fazileti nedir? 06 Şubat 2024 612. Bölüm
Dertleşmek gıybete girer mi? 03 Şubat 2024 611. Bölüm
Şefaat kavramını nasıl anlamalıyız? 02 Şubat 2024 610. Bölüm
Mahşerde herkes Allah'ı (C.C.) görebilecek mi? 01 Şubat 2024 609. Bölüm
Taksitli alışverişlerde alınan vade farkı faiz midir? 30 Ocak 2024 608. Bölüm
Evlenirken eşte aranması gereken vasıflar nelerdir? 30 Ocak 2024 607. Bölüm
Irkçılık yapan kişi kul hakkına girer mi? 30 Ocak 2024 606. Bölüm
Özür sahibi kimse ne zaman abdest almalı? 30 Ocak 2024 605. Bölüm
Üç aylarda her ay için ayrı bir tesbih çekmek gerekir mi? 30 Ocak 2024 604. Bölüm
Hastalık nedeniyle oruç tutamayan kişi ne yapmalı? 30 Ocak 2024 603. Bölüm
Boykot ürünlerini kullanmanın dini hükmü nedir? 30 Ocak 2024 602. Bölüm
Ramazan hatmine aylar öncesinden başlanabilir mi? 30 Ocak 2024 601. Bölüm
Müzik dinlemek, şarkı yazmak ve beste yapmak caiz mi? 31 Ocak 2024 600. Bölüm
Sahurda ne zamana kadar yemek yenilebilir? 31 Ocak 2024 599. Bölüm
Üç Aylarda Ara Vermeden Oruç Tutulabilir Mi? I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 01 Şubat 2024 598. Bölüm
Evde Biblo ve Resim Gibi Nesneler Bulundurmak Caiz mi? 01 Şubat 2024 597. Bölüm
Recep Ayını Nasıl Değerlendirmeliyiz? 01 Şubat 2024 596. Bölüm
Regaib Gecesine özel yapılacak dua ve ibadetler var mı? 19 Mart 2024 595. Bölüm
Regaib Kandili ve Üç Ayların Başlangıcında Oruç Tutulur Mu? 19 Mart 2024 594. Bölüm
Devletin hazine arazisini kullanmak caiz midir? 19 Mart 2024 593. Bölüm
Ah alan kişi sonradan cezalandırılır mı? 19 Mart 2024 592. Bölüm
Bir kadın erkeğe selam verebilir mi? 19 Mart 2024 591. Bölüm
Gazze'ye yapılan yardım zekat olarak verilebilir mi? 04 Mart 2024 590. Bölüm
Kredi kartı puanlarını kullanmak caiz mi? 30 Ocak 2024 588. Bölüm
Evcil hayvanları kısırlaştırmak caiz mi? 19 Ocak 2024 499. Bölüm
Milli piyango bileti almak ve satmak caiz mi? 19 Ocak 2024 498. Bölüm
Namaz kılarken önünden kedi geçerse namaz bozulur mu? 27 Aralık 2023 496. Bölüm
İki secde arasında dua edilebilir mi? 27 Kasım 2023 495. Bölüm
Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman tutulur ve önemi nedir? 24 Kasım 2023 494. Bölüm
Trafik kazasında ölenler şehit sayılır mı? 14 Kasım 2023 493. Bölüm
Araçlarda Vakit Namazı Kılınır Mı? 08 Kasım 2023 492. Bölüm
Mesh Edilen Çoraplar Çıkarılırsa Abdest Bozulur Mu? 08 Kasım 2023 491. Bölüm
Zekat niyetine düğünde takı takılabilir mi? 04 Kasım 2023 490. Bölüm
Ezan okunurken dua edilir mi? | İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 04 Kasım 2023 489. Bölüm
Namaz kılarken çorap giymek gerekiyor mu? 26 Ekim 2023 488. Bölüm
Mazeretsiz geçirilen namazın kazası olur mu? 27 Ekim 2023 487. Bölüm
Dövme yaptırmanın hükmü nedir? 26 Ekim 2023 486. Bölüm
Bir kadın, erkek yerine vekaleten hac yapabilir mi? 21 Ekim 2023 485. Bölüm
Devletten Vakıf Arsaları Alıp Ev Yapmak Caiz Mi? 20 Ekim 2023 484. Bölüm
Kaza Orucu Tutan Bir Kişi Ne Zaman Niyet Etmeli? 20 Ekim 2023 482. Bölüm
Depresyonda Olan Bir İnsan Hangi Duaları Okumalıdır? 20 Ekim 2023 481. Bölüm
Cuma namazının öğlen vaktinde kılınacağı nerede bildiriliyor? 20 Ekim 2023 480. Bölüm
Cuma namazının şartları nelerdir? 07 Ekim 2023 479. Bölüm
Hz. Peygamberimizi (sav) nasıl örnek almalıyız? 27 Eylül 2023 478. Bölüm
Mevlid gecesinin gündüzünde oruç tutmanın hükmü nedir? 27 Eylül 2023 477. Bölüm
Kaza namazı varken nafile kılınır mı? 25 Eylül 2023 476. Bölüm
Faizli kredi almak isteyen kişiye kefil olmak caiz midir? 07 Ekim 2023 475. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 19 Eylül 2023 474. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 18 Eylül 2023 473. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 17 Eylül 2023 472. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 12 Eylül 2023 471. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 11 Eylül 2023 470. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 11 Eylül 2023 469. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 11 Eylül 2023 468. Bölüm
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 07 Eylül 2023 467. Bölüm
Faizin Hükmü - İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 05 Eylül 2023 466. Bölüm
Satılan Otomobilin Zekatı Verilmeli Midir? 05 Eylül 2023 465. Bölüm
Marketlerin kurban organizasyonuna katılmak caiz mi? 05 Eylül 2023 464. Bölüm
Kur korumalı mevduatın getirisi caiz midir? 05 Eylül 2023 463. Bölüm
Kolonya ve deodorant abdesti bozar mı? 05 Eylül 2023 462. Bölüm
Dua Kaderi Değiştirir mi? 05 Eylül 2023 461. Bölüm
Fitrenin para olarak mı verilmesi gerekir? I İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri 05 Eylül 2023 460. Bölüm
Astım spreyi kullansam orucum bozulur mu? 05 Eylül 2023 459. Bölüm
Kan vermek orucu bozar mı? 05 Eylül 2023 458. Bölüm
Bilerek orucunu bozan kişi kaç gün oruç tutmalı? 05 Eylül 2023 457. Bölüm
Kurban Ortaklığında Tek Sayı Kuralı Mı Var? 05 Eylül 2023 456. Bölüm
Zekat ve fitre camilere verilir mi? 09 Haziran 2023 455. Bölüm
Asgari Ücretle Geçinen Akrabalara Zekat Verilebilir mi? 05 Eylül 2023 454. Bölüm
Ramazan ayında bilerek orucu bozmanın hükmü nedir? 05 Eylül 2023 453. Bölüm
Namazlardan sonra tesbihatın hükmü nedir? 05 Eylül 2023 452. Bölüm
Ramazan ayında lokanta işletmek caiz mi? 05 Eylül 2023 451. Bölüm
Diş tedavisi yaptırmak orucu bozar mı? 05 Eylül 2023 450. Bölüm
Hacca borç alınarak gidilir mi? 05 Eylül 2023 449. Bölüm
Mukabeleyi gözle takip etmek doğru mu? 05 Eylül 2023 448. Bölüm
Oruç tutmak için sahura kalkmak önemli mi? 05 Eylül 2023 447. Bölüm
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nelerdir? 05 Eylül 2023 446. Bölüm
Ramazan ayında kimler oruç tutmayabilir? 05 Eylül 2023 445. Bölüm
Anestezi orucu bozar mı? 05 Eylül 2023 444. Bölüm
Oruçluyken diş dolgusu yapılır mı? 05 Eylül 2023 443. Bölüm
Kasko ve sigorta acenteliği açmak caiz midir? 05 Eylül 2023 442. Bölüm
Evdeki karıncaları öldürmek günah mı? 05 Eylül 2023 441. Bölüm
Kıyamet alametleri zuhur etmiş midir? 05 Eylül 2023 440. Bölüm
Fitre kimlere verilir, kimlere verilmez? 05 Eylül 2023 439. Bölüm
Yeni Evim projesinden ev almak caiz midir? 05 Eylül 2023 438. Bölüm
Depresyonda olan bir insan hangi duaları okumalıdır? 05 Eylül 2023 437. Bölüm
Nazar boncuğu takmak caiz midir? 05 Eylül 2023 436. Bölüm
Berat gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? 05 Eylül 2023 435. Bölüm
Berat gecesinin önemi nedir? 05 Eylül 2023 434. Bölüm
Vadesiz dolar hesabında para tutmak caiz midir? 05 Eylül 2023 433. Bölüm
Sünnet namazlarını arada bir terk etmenin sorumluluğu var mı? 05 Eylül 2023 432. Bölüm
Depremden dolayı zekatını erken veren biri sonraki yıl nasıl hesap yapmalı? 05 Eylül 2023 431. Bölüm
Yemin kefaret parasını deprem bölgesine gönderebilir miyim? 05 Eylül 2023 430. Bölüm
Kalben hakkımı helal etmemem mümkün mü? 05 Eylül 2023 429. Bölüm
Depremzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması caiz midir? 05 Eylül 2023 428. Bölüm
Dinimizde vasiyetin yeri nedir? 05 Eylül 2023 427. Bölüm
Cüz dağıtarak hatim indirmek caiz midir? 05 Eylül 2023 426. Bölüm
Miraç gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? 05 Eylül 2023 425. Bölüm
Miraç gecesinin önemi ve faziletleri neler? Miraç gecesinde oruç tutulur mu? 05 Eylül 2023 424. Bölüm
Cuma vaktinde çalışmak caiz midir? 05 Eylül 2023 423. Bölüm
Elbisede kan lekesi varken namaz kılınır mı? 05 Eylül 2023 422. Bölüm
Depremzede kılamadığı namazları kaza etmeli midir? 05 Eylül 2023 421. Bölüm
Kürtaj yaptırmanın dinen günahı nedir? 05 Eylül 2023 420. Bölüm
Telefonda Kur'an okuyorum, hatim yapmış olur muyum? 05 Eylül 2023 419. Bölüm
Kadın tek başına umreye gidebilir mi? 07 Aralık 2023 418. Bölüm
Haram para kazanan birinin evinde yemek yenir mi? 05 Eylül 2023 417. Bölüm
Katılım bankasına yatırılan para caiz midir? 05 Eylül 2023 416. Bölüm
Promosyon parasıyla alınan hediyenin hükmü nedir? 05 Eylül 2023 415. Bölüm
Sosyal konut projesinden ev almak caiz midir? 05 Eylül 2023 414. Bölüm
İslam'a göre kimsesiz çocukların bakımı nasıl olmalıdır? 05 Eylül 2023 413. Bölüm
Haramdan kalan miras, evlat için temiz midir? 05 Eylül 2023 412. Bölüm
Akıllı telefondan Kur'an okursak hatim olur mu? 02 Ağustos 2023 411. Bölüm
Üç ayların dindeki önemi nedir? 02 Ağustos 2023 410. Bölüm
Katılım Bankası'nın yaptığı teverruk caiz mi? 04 Eylül 2023 409. Bölüm
Geçmiş senelerin zekatı nasıl hesaplanır? 02 Ağustos 2023 408. Bölüm
Toki'nin projesinden ev almak caiz midir? 04 Eylül 2023 407. Bölüm
Zekat vereceğimiz insanları nasıl seçmeliyiz? 02 Ağustos 2023 406. Bölüm
Alkollü lokantalarda yemek yenebilir mi? 02 Ağustos 2023 405. Bölüm
Başkası için bankadan kredi çekmek caiz mi? 02 Ağustos 2023 404. Bölüm
Bireysel Emeklilik sistemi caiz midir? 04 Eylül 2023 403. Bölüm
Zaruret halinde faizli kredi kullanmak caiz mi? 02 Ağustos 2023 402. Bölüm
Kur korumalı hesaptan gelen kar payı helal midir? 02 Ağustos 2023 401. Bölüm
Kur'an dinlerken secde ayeti okunursa tilavet secdesi yapmak gerekir mi? 02 Ağustos 2023 400. Bölüm
Evde kuş beslemenin dinen sakıncası var mı? 02 Ağustos 2023 399. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'i içimizden okumanın bir sakıncası var mı? 02 Ağustos 2023 398. Bölüm
Zekat hesaplaması nasıl yapılmalıdır? 04 Eylül 2023 397. Bölüm
Erkeklerin yüzük takmasının dinimizdeki hükmü nedir? 02 Ağustos 2023 396. Bölüm
Süt kardeşler evlenebilir mi? 02 Ağustos 2023 395. Bölüm
Promosyon parası ile kredi borcunu ödemek caiz mi? 02 Ağustos 2023 394. Bölüm
Fırsatçılık ve stokçuluğun hükmü nedir? 02 Ağustos 2023 393. Bölüm
Yılbaşı kutlamak caiz midir? 02 Ağustos 2023 392. Bölüm
Televizyonda dua edilirken ellerimizi kaldırmamız gerekir mi? 02 Ağustos 2023 391. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'i bilmemek günah mı? 04 Eylül 2023 390. Bölüm
Abdest alırken sıra gözetmek şart mı? 04 Eylül 2023 389. Bölüm
Namazların sünneti farzdan sonra kılınır mı? 04 Eylül 2023 388. Bölüm
Özel Okulda Okuyan Öğrenciye Zekat Verilir mi? 10 Haziran 2023 387. Bölüm
Kadınlar cenaze namazı kılar mı? 05 Eylül 2023 386. Bölüm
Uyuklamak abdesti bozar mı? 10 Haziran 2023 385. Bölüm
Şafi mezhebine göre abdest nasıl alınır? 10 Haziran 2023 384. Bölüm
Karanlıkta namaz kılmak caiz midir? 10 Haziran 2023 383. Bölüm
Hangi tür konuşmalar gıybet sayılır? 10 Haziran 2023 382. Bölüm
Burun ameliyatı olan bir kimse nasıl abdest alır? 10 Haziran 2023 381. Bölüm
Küsuf namazının kazası olur mu? 02 Ağustos 2023 353. Bölüm
Vesveseden kurtulmak için ne yapmalıyız? 02 Ağustos 2023 352. Bölüm
Düğün yaparken kredi çekip kullanmak caiz midir? 02 Ağustos 2023 350. Bölüm
Babadan izinsiz para almak günah mıdır? 02 Ağustos 2023 349. Bölüm
Eşimin çalışmasını istemiyorum, günahı var mıdır? 02 Ağustos 2023 348. Bölüm
Çok fazla kaza namazı olan ne yapmalıdır? 02 Ağustos 2023 347. Bölüm
Sehiv secdesi iki defa yapılır mı? 02 Ağustos 2023 346. Bölüm
Evde köpek beslemek neden caiz değil? 02 Ağustos 2023 331. Bölüm
Vade farkı faiz hükmünde midir? 02 Ağustos 2023 330. Bölüm
Faizli parayla vergi borcu ödenir mi? 02 Ağustos 2023 329. Bölüm
Sabah namazını kıldıktan sonra yatmak rızkı daraltır mı? 02 Ağustos 2023 328. Bölüm
Kameti eksik getirmek namaza etki eder mi? 02 Ağustos 2023 327. Bölüm
Mecburiyetten dolayı taziyeye gidememek günah mı? 02 Ağustos 2023 325. Bölüm
TOKİ'den ev almak caiz midir? 02 Ağustos 2023 324. Bölüm
Düğünde takılan takılar boşanma olursa nasıl pay edilmelidir? 02 Ağustos 2023 323. Bölüm
Milli piyango almak haram mıdır? 02 Ağustos 2023 320. Bölüm
Dua Kaderi Değiştirir mi? 02 Ağustos 2023 319. Bölüm
Kerahet vakitleri tam olarak ne zaman başlar? 02 Ağustos 2023 318. Bölüm
Muharrem ayının önemi ve fazileti nedir? 02 Ağustos 2023 317. Bölüm
İslam'a göre müzik dinlemek ve şarkı söylemek caiz midir? 04 Eylül 2023 316. Bölüm
Şeytana küfretmek günah mıdır? 02 Ağustos 2023 315. Bölüm
Mahkemenin belirlediği kan bedelini almak caiz midir? 02 Ağustos 2023 314. Bölüm
Rızık ve bereket için muska yaptırmanın hükmü nedir? 02 Ağustos 2023 313. Bölüm
Eşime 5 kere "Boş ol" dedim, dinen nikahım düştü mü? 02 Ağustos 2023 312. Bölüm
Mevlit okur gibi Kur'an-ı Kerim okunur mu? 02 Ağustos 2023 311. Bölüm
Saç ektirmek caiz midir? 02 Ağustos 2023 310. Bölüm
Dinimizde burçların yeri var mıdır? 02 Ağustos 2023 309. Bölüm
Yeni doğmuş bebeği evlat edinmenin hükmü nedir? 02 Ağustos 2023 308. Bölüm
Kripto para caiz midir? 02 Ağustos 2023 307. Bölüm
İsim değiştirmek caiz midir? 02 Ağustos 2023 306. Bölüm
Bayram namazının hükmü nedir ve nasıl kılınır? 02 Ağustos 2023 305. Bölüm
İfrad Haccı ne demektir, nasıl yapılır? 02 Ağustos 2023 304. Bölüm
Kurban kesen kasaba ücret vermek caiz midir? 02 Ağustos 2023 303. Bölüm
Teşrik tekbirlerinin önemi nedir? 04 Eylül 2023 302. Bölüm
Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? 02 Ağustos 2023 301. Bölüm
Şafi mezhebinde namazda Fatiha okumak caiz midir? 02 Ağustos 2023 300. Bölüm
Süt kardeşliği nasıl oluşur? 02 Ağustos 2023 299. Bölüm
Bireysel emeklilikte olan para için zekat vermek gerekir mi? 02 Ağustos 2023 298. Bölüm
90 gram altına zekat düşer mi? 02 Ağustos 2023 297. Bölüm
Kaza namazlarında dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? 02 Ağustos 2023 296. Bölüm
Anne-babanın çocuğuna karşı görevleri nelerdir? 02 Ağustos 2023 295. Bölüm
Mescid-i Haram'da kerahat vakti var mıdır? 02 Ağustos 2023 294. Bölüm
Kaparo almak veya vermek caiz midir? 10 Haziran 2023 11. Bölüm
Bankaların çalışanlarına verdiği promosyonu almak caiz mi? 10 Haziran 2023 5. Bölüm
Sosyal medyada çekilişlere katılmak caiz midir? 10 Haziran 2023 4. Bölüm
Doktorun oruç tutmasını önermediği kişiler oruç tutabilir mi? 10 Haziran 2023 3. Bölüm
Manevi kul hakkının ahiretteki karşılığı nedir? 10 Haziran 2023 2. Bölüm
Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? 10 Haziran 2023 1. Bölüm

Haram Bir Şeye Güzel Demenin ve Beğenmenin Dinen Sakıncası Nedir?

Asl İhtiyaçlar Zekattan Düşülür mü?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hüseyin Taşdemir'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 16.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:00 Emir Bi'l- Maruf Nehiy Ani'l- Münker nedir, nasıl yapılmalı?
11:00 Haram Bir Şeye Güzel Demenin ve Beğenmenin Dinen Sakıncası Nedir?
14:00 Kadınların Kendi Aralarında Yaptıkları Altın ve Para Günleri Caiz mi?
18:00 Sesli Soru
21:50 Çalışan Eşlerin Ayrı mı Kurban Kesmesi Gerekir?
23:30 Orucu Kasten Bozmanın Hükmü Nedir?
24:30 Kuşluk Vaktinde Kılınan Kaza Namazı Kuşluk Namazı Yerine Geçer mi?
25:30 Kur'an-ı Kerim'i Abdestsiz Okumak Caiz mi?
26:05 Namazda Rabbenağfirli Duasından Sonra "Bi Rahmetike Ya Erhamerrahimin" Denir mi?
29:00 Üzümün İçki Yapımında Kullanılmasının Üreticiye Vebali Var mı?
33:00 Ezan Okunurken Yemek Yenir mi?
35:00 Asl İhtiyaçlar Zekattan Düşülür mü?
36:30 Alışverişte Pazarlık Yapmak Sünnet mi?
40:00 Kaza Namazı Kılan Kişi Oturduğu Yerden Ezan ve Kamet Getirebilir mi?
46:00 Faizli Kredi Almak İsteyen Kişiye Kefil Olmak ve Aracılık Yapmak Caiz mi?

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