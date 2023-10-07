Cuma namazının şartları nelerdir?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
05:00 Borsada halka arz caiz midir?
07:41 Cuma namazının şartları neler?
16:36 Boşandıktan sonra eşyaların dağılımı nasıl olmalı?
20:45 İnternetteki evlilik siteleri aracılığıyla evlenmek dinen caiz midir?
23:45 Kadının ev içerisindeki giyimi kuşamı nasıl olmalıdır?
29:10 Eşinin kendi ailesiyle görüşmesi engellenebilir mi?
33:10 Eşler arasında uzun süre küslük nikaha zarar verir mi?
43:35 Kürtajın caiz olmadığını bilmeyerek kürtaj yaptırdım, hükmü nedir?
46:10 Farklı farklı hocalardan görüş almak doğru mu?