İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:
01:00 Abdest alırken boğazına su kaçsa oruç bozulur mu?
07:00 Asgari ücretle geçinen akrabalara zekat verilebilir mi?
13:00 Sesli soru
14:00 Kaza namazlarında kamet getirmeye gerek var mı?
16:00 Kur'an okunurken camiye giren bir kimse mescid namazı kılmalı mı?
17:30 İş yerlerindeki kişiler cuma namazlarına nöbetleşe gidebilirler mi?
22:00 Cenaze namazında tekbirlerin fazla alınması halinde ne yapılmalı?
24:00 Ameliyatla kesilen vücut azalarının defin işlemi olur mu?
31:00 Niyet ettikten sonra yemek yedim ama ezan sonra okundu, oruçlu muyum?
32:00 Sesli soru
33:00 Namazın ilk ve ikinci rekatında aynı sureleri okumak sakıncalı mı?
33:45 Ben hanefiyim, seferi iken şafi mezhebine uyabilir miyim?
36:30 Zor yaşantısı olan biri oruç tutmasa daha sonra kaza edebilir mi?
40:00 Engelliyim, abdesti zor alıyorum, ne yapmalıyım?
41:30 Namaz kılarken bazen sureleri yanlış okuyorum, dinen hükmü nedir?
43:00 2 memesi kör olan inekten kurban olur mu?
44:00 İki tane ev bir de arsamız var, zekatı nasıl hesaplamalıyız?
48:00 Şafi mezhebine göre oruç bozmanın hükmü nedir?