İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

01:00 Abdest alırken boğazına su kaçsa oruç bozulur mu?

07:00 Asgari ücretle geçinen akrabalara zekat verilebilir mi?

13:00 Sesli soru

14:00 Kaza namazlarında kamet getirmeye gerek var mı?

16:00 Kur'an okunurken camiye giren bir kimse mescid namazı kılmalı mı?

17:30 İş yerlerindeki kişiler cuma namazlarına nöbetleşe gidebilirler mi?

22:00 Cenaze namazında tekbirlerin fazla alınması halinde ne yapılmalı?

24:00 Ameliyatla kesilen vücut azalarının defin işlemi olur mu?

31:00 Niyet ettikten sonra yemek yedim ama ezan sonra okundu, oruçlu muyum?

32:00 Sesli soru

33:00 Namazın ilk ve ikinci rekatında aynı sureleri okumak sakıncalı mı?

33:45 Ben hanefiyim, seferi iken şafi mezhebine uyabilir miyim?

36:30 Zor yaşantısı olan biri oruç tutmasa daha sonra kaza edebilir mi?

40:00 Engelliyim, abdesti zor alıyorum, ne yapmalıyım?

41:30 Namaz kılarken bazen sureleri yanlış okuyorum, dinen hükmü nedir?

43:00 2 memesi kör olan inekten kurban olur mu?

44:00 İki tane ev bir de arsamız var, zekatı nasıl hesaplamalıyız?

48:00 Şafi mezhebine göre oruç bozmanın hükmü nedir?