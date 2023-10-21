Bir kadın, erkek yerine vekaleten hac yapabilir mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

04:00 Bir kadın, erkek yerine vekaleten hac yapabilir mi?

07:30 Seyirci Sorusu

09:30 Hz. Peygamber'e (s.a.v.) salavat getirmenin önemi nedir?

17:30 Erkeklerin kulağına küpe takmasının dinimizdeki hükmü nedir?

19:20 Namazda surelerin başında bismillah çekmek gerekir mi?

20:15 Seyirci Sorusu

22:30 Hz. İsa dünyaya tekrar gelecek mi?

25:00 İslam'da evlat edinme var mıdır?

25:35 Mehri ödenmeden ölen kadının mehrinin hükmü nedir?

27:00 Bir kadının başka doğumlarda emzirdiği iki çocuk süt kardeş olur mu?

29:00 Sesli Soru

33:15 Nişan sırasında kıyılan nikah, nişanın bozulmasıyla sona erer mi?

42:00 Seyirci Sorusu

43:15 Emekli olmak için yurt dışından kredi çeksem aldığım aylık haram olur mu?

45:30 Gayrimüslim olarak vefat eden babanın mümin oğluna kalan miras helal mi?

48:00 Cuma saati dükkanı hanımım işletebilir mi?