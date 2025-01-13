VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:00 İslam'da Temizliğin Önemi Nedir?

06:15 Dini Yönden Temiz Sayılan Şeyler Nelerdir?

07:45 Dini Yönden Temiz Sayılmayan Şeyler ve Hükümleri Nelerdir?

09:05 Pislikleri Temizleme Yolları Nelerdir?

12:30 Dinen Pis Görülmeyen Fakat Tıbben Zararlı Olan Sular Kullanılabilir mi?

15:00 Çamaşır Makinasında Yıkanan Pis Bir Madde Dinen Temiz Sayılır mı?

17:00 Kirli Nehir veya Havuzların Suları İle Temizlik Sayılabilir mi?

19:19 Kişinin Yasal Hakkını Alabilmesi İçin Rüşvet Vermesi Sakıncalı mıdır?

20:30 Zorla Yapılan Yemin Geçerli midir?

27:00 Tuvalet İhtiyacı Varken Namaz Kılmak Caiz mi?

29:00 Mağazaların Çekilişle Müşterilere Hediye Vermesi Caiz mi?

32:00 Boşama Yetkisi Eşe Veya Başkasına Devredilebilir mi?

34:30 Mehir Olarak Mal Olmayan Bir Şey Verilebilir mi?

35:30 Mehir Olarak Neler İstenebilir?

37:15 Ekilmesi İçin Başkasına Verilen Tarlanın Öşrü Kim Tarafından Verilir?

38:30 Bir Kimse, Yerine Haccedilmesini Vasiyet Ederse Ne Yapılır?

41:00 Kaza namazı hangi vakitlerde kılınmalıdır?

44:30 Kadın ve Erkeğin, Altın ve Gümüş Dışında Takı Takması Caiz midir?

47:30 Namazın Dördüncü Rekatında Yetişen Kimse Cemaat Sevabı Alır mı?