İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
İslam'da Temizliğin Önemi Nedir?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:00 İslam'da Temizliğin Önemi Nedir?
06:15 Dini Yönden Temiz Sayılan Şeyler Nelerdir?
07:45 Dini Yönden Temiz Sayılmayan Şeyler ve Hükümleri Nelerdir?
09:05 Pislikleri Temizleme Yolları Nelerdir?
12:30 Dinen Pis Görülmeyen Fakat Tıbben Zararlı Olan Sular Kullanılabilir mi?
15:00 Çamaşır Makinasında Yıkanan Pis Bir Madde Dinen Temiz Sayılır mı?
17:00 Kirli Nehir veya Havuzların Suları İle Temizlik Sayılabilir mi?
19:19 Kişinin Yasal Hakkını Alabilmesi İçin Rüşvet Vermesi Sakıncalı mıdır?
20:30 Zorla Yapılan Yemin Geçerli midir?
27:00 Tuvalet İhtiyacı Varken Namaz Kılmak Caiz mi?
29:00 Mağazaların Çekilişle Müşterilere Hediye Vermesi Caiz mi?
32:00 Boşama Yetkisi Eşe Veya Başkasına Devredilebilir mi?
34:30 Mehir Olarak Mal Olmayan Bir Şey Verilebilir mi?
35:30 Mehir Olarak Neler İstenebilir?
37:15 Ekilmesi İçin Başkasına Verilen Tarlanın Öşrü Kim Tarafından Verilir?
38:30 Bir Kimse, Yerine Haccedilmesini Vasiyet Ederse Ne Yapılır?
41:00 Kaza namazı hangi vakitlerde kılınmalıdır?
44:30 Kadın ve Erkeğin, Altın ve Gümüş Dışında Takı Takması Caiz midir?
47:30 Namazın Dördüncü Rekatında Yetişen Kimse Cemaat Sevabı Alır mı?