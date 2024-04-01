Adak Kurbanının Etinden Kimler Yiyemez?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri



VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümzü Mesleleri

03:10 Sadaka-i Fıtır Ne Demektir?

06:30 Kur'an Kursuna Zekat Vermek İsteyen Kişi, Zekatını Nasıl Vermeli?

09:42 Oruçluyken Diş Macunu İle Dişleri Fırçalamak Orucu Bozar Mı?

10:15 Oruçlu İken Kan Vermek Orucu Bozar Mı?

12:02 Oruç Fidyesi Kimlere Verilebilir?

13:07 Antibiyotik İğne Orucu Bozar Mı?

15:15 Adak Kurbanının Etinden Kimler Yiyemez?

15:30 Teravih, Vitir Namazından Sonra Kılınabilir Mi?

19:30 Cilde Dermapen Yaptırmak Orucu Bozar Mı?

20:41 Düşük Yapan Bir Kadın Ramazan Orucunu Nasıl Tutmalı?

22:15 Kişi Zekat Verirken Kime Vereceğini Veya Verdiğini Eşine Söylemesi Gerekir Mi?

25:45 Kefaret Borcu Olup, Oruç Tutamayacak Durumda Olan Bir Kişi Ne Yapmalı?

39:10 Promosyon Parasıyla Mezar Yaptırılabilir Mi?

30:24 Taşınmaz Mallar İçin Zekat Vermek Gerekir Mi?

31:08 Balın Zekatı Nasıl Hesaplanır?

35:37 Diş Çekitrmek Ve Dişe İğne Yaptırmak Orucu Bozar Mı?

37:25 Sürekli Yolculuk Yapan Kişi İbadetlerini Nasıl Yerine Getirebilir Mi?

42:20 Zekat Havale Yoluyla Ödenebilir Mi?

44:02 Orucu Bozulan Kimse Yemek Yiyebilir Mi?