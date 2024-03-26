Teravih namazını evde mi yoksa camide mi kılmak daha faziletlidir?

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

05:00 Orucu bozan durumlar nelerdir?

06:30 Teravih namazını evde mi yoksa camide mi kılmak daha faziletlidir?

08:15 Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okumak hatim yerine geçer mi?

12:20 Vefat eden kimsenin geçmiş oruç borçları nasıl hesaplanır?

13:45 Camiye zekat verilir mi?

19:30 Sonradan gelecek paranın zekatı verilir mi?

20:30 Sağlıklı bir kimse geçmiş oruç borçları için fidye verebilir mi?

22:15 Oruçluyken yolculuğa çıkan kimse orucunu bozabilir mi?

23:15 Kadınların Ramazanda adet geciktirici ilaç kullanmaları caiz mi?

24:10 Ev almak için biriktirilen paraya zekat düşer mi?

25:00 Birikmiş parası olan bir kimse başkasından zekat alınabilir mi?

26:30 Ticaret malının kendisine mi yoksa değerine mi zekat düşer?

28:52 Ziynet eşyalarının zekatı verilir mi?

29:30 Hac'da kurban kesmeden dönmenin hükmü nedir?

31:30 Adak kurbanı kimlere verilir?

35:15 Alacağın zekatını vermek gerekir mi?

37:15 Nisap miktarı altını olan kimse aldığı yeni altınlarında zekatını vermesi gerekir mi?

40:00 Kardeşe zekat verilir mi?

48:15 Gündüzleri uyumak orucun sevabına mani midir?