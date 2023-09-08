İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Dinimizde müzik dinlemenin hükmü nedir?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor.
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
5:00 Düğünde takılan takılar kime aittir?
10:00 Dinimizde müzik dinlemenin hükmü nedir?
24:00 Sesli Soru
26:30 Darülharp nedir?
34:00 Katılım bankalarından alınan kar payı caiz midir?
36:30 Hasada 2 ay kala tarlamı sattım. İcarını almak kimin hakkıdır?
38:30 Bankada emanet olarak bırakılan para faiz hükmüne girer mi?
40:30 Eşek eti yemenin hükmü nedir?
43:15 İntihar eden kişinin cenaze namazı kılınır mı?
45:15 Burna taktırılan pirsing abdeste ve gusle mani midir?
49:15 Gayrimüslim tacirlerle alışveriş yapmakta mahsur var mıdır?