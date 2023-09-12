İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

Telefondan bakarak namaz kılınabilir mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de sizlerle...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

04:35 Telefondan bakarak namaz kılınabilir mi?

08:00 Resmi nikahımız var, dini nikahımız yok. Evli sayılır mıyız?

11:00 Zekatını veren kimse kurban kesmek zorunda mıdır?

14:15 Adak nedir? Hangi durumlarda yapılması zorunludur?

16:15 Kur'an-ı Kerim'de emredilen hakeme başvurmayı nasıl anlamalıyız?

17:45 Mehir kadına ne zaman verilmelidir?

22:30 Kocanın ailesinden kalan mirasta eşinin söz hakkı var mıdır?

24:00 Bilgisayar oyunlarına başlamadan önce besmele çekilebilir mi?

28:00 İçki içen akrabaya zekat vermek caiz midir?

30:30 Ezan bitmeden namaza durulabilir mi?

35:00 Saffat Suresi belirtilen iki Doğu ve iki Batı'dan kasıt nedir?

38:00 Eşim bana ben senin kocan değilim dedi. Nikahımız düştü mü?

44:45 İffetli namuslu kadınlara iftira atmanın günahı nedir?

49:00 Katılım bankalarından kredi ile araba almak caiz midir?