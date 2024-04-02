Kredi Kartıyla Kurbanlık Alınabilir mi?

İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor... Hasan Basri Karadeniz'in sunumuyla İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı hafta içi her gün 17.00'de Vav TV'de canlı yayınlanıyor. İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Dr. Hüseyin Kayapınar'ın cevaplandırdığı sorulardan bazıları şöyle:

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

04:30 Astrolojiye inanmanın dinimizce bir sakıncası var mı?

10:30 Yardım kurum ve kuruluşlara zekat verilebilir mi?

11:30 Gayr-i Meşru yolla sağlanan kazançtan zekat vermek gerekir mi?

14:00 Kredi kartıyla kurbanlık alınabilir mi?

15:15 Arabası olan ve kirada oturan kişiye zekat düşer mi?

16:00 Oruç fidyesi alınabilir mi?

17:30 Sehiv secdesi nasıl yapılır?

18:30 Alışveriş kartı fidye olarak verilebilir mi?

21:30 Gözden yapılan iğne orucu bozar mı?

24:30 Et ve süt ürünlerinden, helal ürün üretebilmek için gerekli şartlar nelerdir?

28:30 Diş tedavisinde yapılan enjeksiyon orucu bozar mı?

30:30 Bakara Suresi 187. Ayeti Nasıl Anlamalıyız?

31:30 Rahmi tamamen veya kısmen alınmış ve kanaması olan kadın oruç tutmalı mı?

33:20 Faizli tazminat almak caiz mi?

36:00 Ortak olarak ekilen bir tarlanın ürününün zekatını vermekle kim yükümlüdür?

39:00 Şoför olarak hacca giden kişi hac sorumluluğunu yerine getirmiş olur mu?

43:30 Vitir namazının üçüncü rekatında tekbir almayı unutan kişi ne yapmalı?

46:30 Ablamın, çocuklarıma verdiği zekat kabul olur mu?