İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
Peygamberimizin Hüküm Koyma Yetkisi Var mı?
İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...
00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri
02:30 İlahi Kitap Ne Demektir?
04:15 İlahi Kitaplara Neden İhtiyaç Duyarız?
09:00 Hristiyanların ve Yahudilerin Kutsal Kitaplarına İmanımız Nasıl Olmalı?
12:15 Allah'ın Gönderdiği Bütün Kitapların İçeriği Aynı mıdır?
15:30 Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler Nelerdir?
20:30 Peygamber Kime Denir?
24:15 Peygamberler Niçin İnsanlar Arasından Seçilmiştir?
26:00 Resul ve Nebi Ne Demektir?
28:00 Peygamberlerin Vazifeleri Nelerdir?
29:45 Kur'an-ı Kerim'de Kaç Peygamberin İsmi Geçmektedir?
32:00 Peygamberlerde Bulunan Vasıflar Nelerdir?
36:30 Peygamberimizin Hüküm Koyma Yetkisi Var mı?
40:00 "Asr-ı Evvel ve Asr-ı Sani" Ne Demektir?
43:00 Dinimize Göre Miras Paylaşımı Nasıl Olmalı?
46:30 Umrede Kişi Kendi Saçını Keserek İhramdan Çıkabilir mi?
48:30 Hanefi Mezhebinden Olan Kimse Diğer Mezheplerin Hükümlerine Uyabilir mi?