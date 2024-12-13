VAV TV, İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyor...

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

02:30 İlahi Kitap Ne Demektir?

04:15 İlahi Kitaplara Neden İhtiyaç Duyarız?

09:00 Hristiyanların ve Yahudilerin Kutsal Kitaplarına İmanımız Nasıl Olmalı?

12:15 Allah'ın Gönderdiği Bütün Kitapların İçeriği Aynı mıdır?

15:30 Kur'an'ı Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Özellikler Nelerdir?

20:30 Peygamber Kime Denir?

24:15 Peygamberler Niçin İnsanlar Arasından Seçilmiştir?

26:00 Resul ve Nebi Ne Demektir?

28:00 Peygamberlerin Vazifeleri Nelerdir?

29:45 Kur'an-ı Kerim'de Kaç Peygamberin İsmi Geçmektedir?

32:00 Peygamberlerde Bulunan Vasıflar Nelerdir?

36:30 Peygamberimizin Hüküm Koyma Yetkisi Var mı?

40:00 "Asr-ı Evvel ve Asr-ı Sani" Ne Demektir?

43:00 Dinimize Göre Miras Paylaşımı Nasıl Olmalı?

46:30 Umrede Kişi Kendi Saçını Keserek İhramdan Çıkabilir mi?

48:30 Hanefi Mezhebinden Olan Kimse Diğer Mezheplerin Hükümlerine Uyabilir mi?