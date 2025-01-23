Sanatla Meşgul Olmak İnsana Ne Kazandırır? | Hayata Dokunmak

Hayata Dokunmak Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Sanat ve Maneviyat İlişkisi

04:00 Sanatın Estetik Yüzü

09:00 Sanatın İnsan Hayatında Nasıl Bir Yeri Var?

19:00 İnsan Olma Serüveninde Sanatın Rolü

37:00 Sanatla Meşgul Olmak İnsana Ne Kazandırır?

54:00 Sanat ve Yetenek İlişkisi

01:00:00 Bir Sanat Dalıyla İlgilenmek Kişiye Nasıl Katkı Sağlar?

01:06:00 Sanat ve Yetenek İlişkisi