Hayata Dokunmak
Sanatla Meşgul Olmak İnsana Ne Kazandırır? | Hayata Dokunmak
Hayata Dokunmak programına bu hafta Ebru Sanatçısı Hikmet Barutçugil konuk oldu.
Hayata Dokunmak Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Sanat ve Maneviyat İlişkisi
04:00 Sanatın Estetik Yüzü
09:00 Sanatın İnsan Hayatında Nasıl Bir Yeri Var?
19:00 İnsan Olma Serüveninde Sanatın Rolü
37:00 Sanatla Meşgul Olmak İnsana Ne Kazandırır?
54:00 Sanat ve Yetenek İlişkisi
01:00:00 Bir Sanat Dalıyla İlgilenmek Kişiye Nasıl Katkı Sağlar?
01:06:00 Sanat ve Yetenek İlişkisi