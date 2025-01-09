Hayata Dokunmak
Vicdan ve Ahlak Arasındaki Farklar | Hayata Dokunmak
Vicdanın Affetme Gücü Var mıdır?
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Uzm. Psk. Cihat Kaya oldu. Hayata Dokunmak, Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
03:00 Vicdan ve Ahlak Arasındaki Farklar
08:00 Vicdan Bireysel Bir Duygu mudur, Toplumsal Bir Olgu mudur?
10:45 Çocuklarda Vicdan Gelişimi Nasıl Olur?
16:00 Doğru İle Yanlışı Gösteren Ahlak Kocası: Vicdan
20:15 Çocuklar Doğru ve Yanlışı Nasıl Ayırt Eder?
25:30 İyi İle Kötüyü Ayırt Edebilme Kontrolü: Vicdan
27:30 Aile, Okul ve Çevre Çocukların Vicdan Gelişiminde Nasıl Bir Rol Oynar?
47:00 İyi İle Kötüyü Ayırt Edebilme Kontrolü : Vicdan
52:00 Vicdan ve Ahlak İlişkisi
01:02:00 Suç İşlediğimizde Vicdan Nasıl Devreye Girer?
01:06:00 İradi Olan Bir Suçta Vicdan Zaten Aşılmış Demektir
01:12:00 Suç İşlediğimizde Vicdan Nasıl Devreye Girer?
01:19:00 İnanç ve Ahlak Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?
01:30:00 Vicdanın Affetme Gücü Var mıdır?
01:36:00 Ahlaklı Olmak Her Zaman Doğruyu Yapmayı Gerektirir mi?