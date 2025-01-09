Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Uzm. Psk. Cihat Kaya oldu. Hayata Dokunmak, Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

03:00 Vicdan ve Ahlak Arasındaki Farklar

08:00 Vicdan Bireysel Bir Duygu mudur, Toplumsal Bir Olgu mudur?

10:45 Çocuklarda Vicdan Gelişimi Nasıl Olur?

16:00 Doğru İle Yanlışı Gösteren Ahlak Kocası: Vicdan

20:15 Çocuklar Doğru ve Yanlışı Nasıl Ayırt Eder?

25:30 İyi İle Kötüyü Ayırt Edebilme Kontrolü: Vicdan

27:30 Aile, Okul ve Çevre Çocukların Vicdan Gelişiminde Nasıl Bir Rol Oynar?

47:00 İyi İle Kötüyü Ayırt Edebilme Kontrolü : Vicdan

52:00 Vicdan ve Ahlak İlişkisi

01:02:00 Suç İşlediğimizde Vicdan Nasıl Devreye Girer?

01:06:00 İradi Olan Bir Suçta Vicdan Zaten Aşılmış Demektir

01:12:00 Suç İşlediğimizde Vicdan Nasıl Devreye Girer?

01:19:00 İnanç ve Ahlak Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

01:30:00 Vicdanın Affetme Gücü Var mıdır?

01:36:00 Ahlaklı Olmak Her Zaman Doğruyu Yapmayı Gerektirir mi?