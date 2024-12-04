Sosyal Medya ve Görünürlük İhtiyacı | Hayata Dokunmak
Sosyal medya mahremiyet alanımızı nasıl etkiledi?
Hayata Dokunmak programı Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu, Prof. Dr.Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Sosyal Medya ve Görünürlük İhtiyacı
03:00 Sosyal Medya Hayatımızı Ne Yönde Etkiliyor?
09:30 Sosyal Medya İletişim Tarzımızı Nasıl Etkiledi?
16:00 Sosyal Medyadaki Görünürlük Bireylerin Öz Saygısını Nasıl Etkiliyor?
19:00 Sosyal Medyayla Görünür Olma İsteği Neden Bu Kadar Arttı?
25:30 Sosyal Medya Gerçeği Ne Kadar Yansıtıyor?
33:15 Sosyal Medyadaki Görünürlük Bireylerin Öz Saygısını Nasıl Etkiliyor?
46:00 Ördek Sendromu Nedir?
49:00 Sosyal Medyadaki Mutluluk Pozlarının Ardında Ne Var?
53:00 Sosyal Medya Rekabeti Körüklüyor mu?
01:00:00 Sosyal Medya Mahremiyet Alanımızı Nasıl Etkiledi?
01:03:00 Sosyal Medya Toplumsal Rolleri Ne Yönde Değiştirdi?
01:20:00 Dijitalleşme Ruh Sağlımızı Ne Yönde Etkiliyor?