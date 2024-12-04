Sosyal Medya ve Görünürlük İhtiyacı | Hayata Dokunmak

Sosyal medya mahremiyet alanımızı nasıl etkiledi?

Hayata Dokunmak programı Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu, Prof. Dr.Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Sosyal Medya ve Görünürlük İhtiyacı

03:00 Sosyal Medya Hayatımızı Ne Yönde Etkiliyor?

09:30 Sosyal Medya İletişim Tarzımızı Nasıl Etkiledi?

16:00 Sosyal Medyadaki Görünürlük Bireylerin Öz Saygısını Nasıl Etkiliyor?

19:00 Sosyal Medyayla Görünür Olma İsteği Neden Bu Kadar Arttı?

25:30 Sosyal Medya Gerçeği Ne Kadar Yansıtıyor?

33:15 Sosyal Medyadaki Görünürlük Bireylerin Öz Saygısını Nasıl Etkiliyor?

46:00 Ördek Sendromu Nedir?

49:00 Sosyal Medyadaki Mutluluk Pozlarının Ardında Ne Var?

53:00 Sosyal Medya Rekabeti Körüklüyor mu?

01:00:00 Sosyal Medya Mahremiyet Alanımızı Nasıl Etkiledi?

01:03:00 Sosyal Medya Toplumsal Rolleri Ne Yönde Değiştirdi?

01:20:00 Dijitalleşme Ruh Sağlımızı Ne Yönde Etkiliyor?