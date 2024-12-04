VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Sosyal Medya ve Görünürlük İhtiyacı | Hayata Dokunmak 04 Aralık 2024 109. Bölüm
Yaşam Sanatında "İyilik" | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 108. Bölüm
Kelimeleri Değerli Kılan Unsur Nedir? | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 107. Bölüm
Yabancı Değerlerle Yaşamak Mümkün mü? | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 106. Bölüm
Günümüz dünyasında anne-baba olma sanatı I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 105. Bölüm
İnsanı insan yapan nedir? | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 104. Bölüm
Aileyi Yok Etme ve İnsanlığı Yeniden Yapılandırma Projesi I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 103. Bölüm
İnanç ve ruh ilişkisi I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 102. Bölüm
Din, tasavvuf ve şiir | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 101. Bölüm
Bir Ömür Nasıl Yaşanır? | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 100. Bölüm
Mesnev-i Şerif Hayatımıza Nasıl Dokunuyor? | Hayata Dokunmak 30 Kasım 2024 99. Bölüm
Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 98. Bölüm
Şiddetin Kökeni ve Toplumsal Sonuçları | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 97. Bölüm
Darülaceze | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 96. Bölüm
Kültürel Miras Ögesi Olarak Tezhip Sanatı | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 95. Bölüm
Bağımlılığın Psikososyal Etkileri | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 93. Bölüm
Anadolu'nun Mimari Kimliği | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 92. Bölüm
Işık Neden Doğu'dan Yükselir? I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 91. Bölüm
Marifet Kapısı Seyahat | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 90. Bölüm
Tarih Bilincinin Önemi | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 89. Bölüm
Müslümanların Kanayan Yarası: Filistin | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 88. Bölüm
Mutluluğu nasıl tanımlayabiliriz? - Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 87. Bölüm
Kadınların Dilinden Dündökümü | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 86. Bölüm
Psikoloji ve Din İlişkisi | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 85. Bölüm
Hz. Peygamber'in günlük hayatı - Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 84. Bölüm
Bir Başarı Öyküsü | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 83. Bölüm
Bir İletişim Aracı Olarak Müzik I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 82. Bölüm
Nasıl kitap okumalıyız? | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 81. Bölüm
İnsanın Tekamül Sürecinde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 80. Bölüm
Öğretmenliğin insan hayatına etkileri I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 79. Bölüm
İnsan ve Allah İlişkisinde İbadetin Rolü I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 78. Bölüm
Aile Kurmak ve Aile Olmak I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 77. Bölüm
Türkiye'de Sinema ve Toplum | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 76. Bölüm
Kendi Hikayemizi Yazmak | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 75. Bölüm
Bir Büyüme Yolculuğu Annelik | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 74. Bölüm
Bağımlılıkla Mücadelede Psikososyal ve Manevi Destek | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 73. Bölüm
İnsanı Tanıma Rehberi Olarak Edebiyat I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 72. Bölüm
İlahi Bir Lütuf: Manevi Kalp | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 71. Bölüm
Ramazan'da İbadet Psikolojisi | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 70. Bölüm
Ramazan ayına neşe katan geleneklerimiz neler? I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 69. Bölüm
Afet Sonrası İnanç ve Ruh Sağlığı İlişkisi I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 68. Bölüm
Çocuklarda Dini Gelişim I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 67. Bölüm
Arketipler ve İlahi Kaynakları I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 66. Bölüm
İslam Tarihinde Vakıf Kültürü | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 65. Bölüm
Depremin Bireysel ve Toplumsal Yansıması | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 64. Bölüm
Psikososyal açıdan afet ve sonrası I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 63. Bölüm
Hayatın Özü: Sevgi I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 62. Bölüm
Modern Hayat ve Din I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 61. Bölüm
Tasavvuf ve Mesnevi'den Hayata Bakış I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 60. Bölüm
Anlamlı Bir Hayat Nasıl Yaşanır? I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 59. Bölüm
Genetiğiyle Oynanmış Kavramlar I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 58. Bölüm
Sanat, Sinema ve Hayat I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 57. Bölüm
Hz. Mevlana'yı Anlamak I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 56. Bölüm
Kişinin Kendisiyle İletişimi I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 55. Bölüm
Amaçlı Yaşamak I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 54. Bölüm
İnsan Olma Serüveninde Sanatın Rolü | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 53. Bölüm
Hayatı Zarafetle Yaşamak I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 52. Bölüm
Sosyolojik Açıdan Din ve Dindarlık Kavramları | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 51. Bölüm
Kentte Yaşam ve İnsan | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 50. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 49. Bölüm
Dinin Özünü Anlamak | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 48. Bölüm
Osmanlı'dan Günümüze Tekke Kültürü | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 47. Bölüm
Sanat ve Toplum | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 46. Bölüm
Seyahatin Bize Kattıkları | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 45. Bölüm
Modern Toplumun Geleceği | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 44. Bölüm
Herkes İçine Baksın | Hayata Dokunmak 28 Kasım 2024 43. Bölüm
Mutlak İyi ve Mutlak Güzele Götüren Hayat | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 42. Bölüm
Toplumsal Değişme ve Aile Yapımız | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 41. Bölüm
Ruh Sağlığı ve Dini İnanç | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 40. Bölüm
Başarı ve Mutluluk İlişkisi | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 39. Bölüm
İrfan Türkülerinde Nasihatler | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 38. Bölüm
Klasik İslam Medeniyetinde Eğitim | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 37. Bölüm
Göç ve Psikososyal Etkileri | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 36. Bölüm
Psikoteknoloji ve Akıllı Toplumlar | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 35. Bölüm
Hac Yolculuğunun Manası | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 34. Bölüm
Medya Okuryazarlığı ve Dijitalleşme | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 33. Bölüm
Musiki ve Tefekkür | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 32. Bölüm
Kendilik Kavramı ve İçsel Huzur | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 31. Bölüm
Sosyal Davranış Kuralları | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 30. Bölüm
Öz Nezaket, Ortak İnsanlık Hali ve Bilinçli Farkındalık | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 29. Bölüm
İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşünce | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 28. Bölüm
Kadın, Aile ve Toplum | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 27. Bölüm
Sanat ve Felsefe İlişkisi | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 26. Bölüm
Hayata Dokunan Hikayeler | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 25. Bölüm
Bu Zamanda İnanmak I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 24. Bölüm
Ahlak Hayatın Neresinde? | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 22. Bölüm
Sabrın ve Şükrün Eşliğinde Tefekkür | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 21. Bölüm
Okumanın Önemi ve İşlevi I Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 19. Bölüm
Sanatın Hayatımızdaki İşlevi | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 17. Bölüm
Mutlu Olabilmek | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 16. Bölüm
Tarihsel Süreçte Aile Kurumunun Dönüşümü | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 15. Bölüm
Tüketim Toplumu ve Ruhumuzu Korumak | Hayata Dokunmak 27 Kasım 2024 14. Bölüm
Maneviyatı Güçlü İnsanların Özellikleri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 13. Bölüm
İnsanın Dünyadaki Yolculuğu | Hayata Dokunmak 15 Ağustos 2023 12. Bölüm
Meslek Seçimi ve Sosyal Faktörler I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 11. Bölüm
İnsan Yetiştirme I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 10. Bölüm
Sosyal Medya Etkileri I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 9. Bölüm
Kendini Tanıma I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 8. Bölüm
İletişim ve Hayat I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 7. Bölüm
Dostluk ve Kardeşlik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 6. Bölüm
İnsanın Dört Zindanı I Hayata Dokunmak 04 Eylül 2023 5. Bölüm
Bireyselleşme ve Bireycilik I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 4. Bölüm
İnsanın Anlam Arayışı I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 3. Bölüm
Orta Çağ I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 2. Bölüm
Kendi İçimize Yolculuk I Hayata Dokunmak 09 Haziran 2023 1. Bölüm

Sosyal Medya ve Görünürlük İhtiyacı | Hayata Dokunmak

Sosyal medya mahremiyet alanımızı nasıl etkiledi?

Hayata Dokunmak programı Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu, Prof. Dr.Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Sosyal Medya ve Görünürlük İhtiyacı
03:00 Sosyal Medya Hayatımızı Ne Yönde Etkiliyor?
09:30 Sosyal Medya İletişim Tarzımızı Nasıl Etkiledi?
16:00 Sosyal Medyadaki Görünürlük Bireylerin Öz Saygısını Nasıl Etkiliyor?
19:00 Sosyal Medyayla Görünür Olma İsteği Neden Bu Kadar Arttı?
25:30 Sosyal Medya Gerçeği Ne Kadar Yansıtıyor?
33:15 Sosyal Medyadaki Görünürlük Bireylerin Öz Saygısını Nasıl Etkiliyor?
46:00 Ördek Sendromu Nedir?
49:00 Sosyal Medyadaki Mutluluk Pozlarının Ardında Ne Var?
53:00 Sosyal Medya Rekabeti Körüklüyor mu?
01:00:00 Sosyal Medya Mahremiyet Alanımızı Nasıl Etkiledi?
01:03:00 Sosyal Medya Toplumsal Rolleri Ne Yönde Değiştirdi?
01:20:00 Dijitalleşme Ruh Sağlımızı Ne Yönde Etkiliyor?

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