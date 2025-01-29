Mesleklerin ve Çalışma Hayatının İnsan Üzerindeki Etkileri | Hayata Dokunmak

Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin Prof. Dr. Yunus Kaya oldu. Hayata Dokunmak, Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 İş ve Çalışma Kavramları Nasıl Tanımlanabilir?

05:00 Mesleklerin ve Çalışma Hayatının İnsan Üzerindeki Etkileri

11:45 Tarihsel Süreçte Çalışma Sürecinin Tanımında Nasıl Bir Değişim Meydana Geldi?

14:00 Çalışma İhtiyacımız Bulunduğumuz Koşullardan Nasıl Etkilenir?

23:00 Ekonomi ve Sanayileşme Süreci Toplumu Nasıl Etkiledi?

28:00 Sanayileşme ve Ücretli Çalışma İnsanların İyi Olma Halini Artırdı mı?

31:00 Mesleklerin ve Çalışma Hayatının İnsan Üzerindeki Etkileri

33:45 Meslekler ve Çalışma Hayatı Modern İnsan İçin Ne İfade Eder?

34:30 Meslek İle Kimliklenme Nedir?

36:30 İnsanlar Neden Meslekleri İle Kimlikleniyor?

53:00 Her Meslek Sahibi Olan Kişi Kendini Gerçekleştirmiş Sayılır mı?

01:02:00 Mesleklerin ve Çalışma Hayatının İnsan Üzerindeki Etkileri