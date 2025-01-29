Hayata Dokunmak
Mesleklerin ve Çalışma Hayatının İnsan Üzerindeki Etkileri | Hayata Dokunmak
Ekonomi ve Sanayileşme Süreci Toplumu Nasıl Etkiledi?
Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin Prof. Dr. Yunus Kaya oldu. Hayata Dokunmak, Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 İş ve Çalışma Kavramları Nasıl Tanımlanabilir?
05:00 Mesleklerin ve Çalışma Hayatının İnsan Üzerindeki Etkileri
11:45 Tarihsel Süreçte Çalışma Sürecinin Tanımında Nasıl Bir Değişim Meydana Geldi?
14:00 Çalışma İhtiyacımız Bulunduğumuz Koşullardan Nasıl Etkilenir?
23:00 Ekonomi ve Sanayileşme Süreci Toplumu Nasıl Etkiledi?
28:00 Sanayileşme ve Ücretli Çalışma İnsanların İyi Olma Halini Artırdı mı?
31:00 Mesleklerin ve Çalışma Hayatının İnsan Üzerindeki Etkileri
33:45 Meslekler ve Çalışma Hayatı Modern İnsan İçin Ne İfade Eder?
34:30 Meslek İle Kimliklenme Nedir?
36:30 İnsanlar Neden Meslekleri İle Kimlikleniyor?
53:00 Her Meslek Sahibi Olan Kişi Kendini Gerçekleştirmiş Sayılır mı?
01:02:00 Mesleklerin ve Çalışma Hayatının İnsan Üzerindeki Etkileri