Yaşlanma Sürecinde Bireyin Kimlik Algısı Nasıl Değişiyor? | Hayata Dokunmak

Hayata Dokunmak'a bu hafta Doç. Dr. Şerif Esendemir konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Toplumlar Yaşlılığı Nasıl Tanımlıyor?

05:15 Yaşlılık Kavramı Tarihsel Olarak Nasıl Değişti?

07:30 Yaşlılara Yönelik Toplumsal Algı Kültürlere Göre Nasıl Farklılaşıyor?

18:00 Yaşlanma Sürecinde Bireyin Kimlik Algısı Nasıl Değişiyor?

26:00 Yaşlılara Yönelik Toplumsal Algı Kültürlere Göre Nasıl Farklılaşıyor?

29:00 Emeklilik Sonrası Psikososyal Adaptasyon Süreci Nasıl İlerliyor?

33:30 Ülkemizde İnsanlar Yaşlılığa ve Emeklilik Sonrasına Hazırlanıyor mu?

41:00 Yaşlılık Döneminde Sosyal İlişkilerin Niteliği Nasıl Değişiyor?

46:00 Dijitalleşme Yaşlı Bireyleri Nasıl Etkiliyor?

52:00 Aktif Yaşlanma Nedir?

54:00 Aktif Yaşlanma Nasıl Teşvik Edilir?

59:00 Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlığın Psikolojik İyi Oluşa Etkisi

01:02:00 Dünden Bugüne Yaşlılık Dönemi

01:05:00 Yaşlı Bireylerin Toplumsal Yaşama Katılımı İçin Neler Yapılabilir?