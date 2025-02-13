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Hayata Dokunmak

Yaşlanma Sürecinde Bireyin Kimlik Algısı Nasıl Değişiyor? | Hayata Dokunmak

Ülkemizde İnsanlar Yaşlılığa ve Emeklilik Sonrasına Hazırlanıyor mu?

Hayata Dokunmak'a bu hafta Doç. Dr. Şerif Esendemir konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Toplumlar Yaşlılığı Nasıl Tanımlıyor?
05:15 Yaşlılık Kavramı Tarihsel Olarak Nasıl Değişti?
07:30 Yaşlılara Yönelik Toplumsal Algı Kültürlere Göre Nasıl Farklılaşıyor?
18:00 Yaşlanma Sürecinde Bireyin Kimlik Algısı Nasıl Değişiyor?
26:00 Yaşlılara Yönelik Toplumsal Algı Kültürlere Göre Nasıl Farklılaşıyor?
29:00 Emeklilik Sonrası Psikososyal Adaptasyon Süreci Nasıl İlerliyor?
33:30 Ülkemizde İnsanlar Yaşlılığa ve Emeklilik Sonrasına Hazırlanıyor mu?
41:00 Yaşlılık Döneminde Sosyal İlişkilerin Niteliği Nasıl Değişiyor?
46:00 Dijitalleşme Yaşlı Bireyleri Nasıl Etkiliyor?
52:00 Aktif Yaşlanma Nedir?
54:00 Aktif Yaşlanma Nasıl Teşvik Edilir?
59:00 Yaşlı Bireylerde Fiziksel Sağlığın Psikolojik İyi Oluşa Etkisi
01:02:00 Dünden Bugüne Yaşlılık Dönemi
01:05:00 Yaşlı Bireylerin Toplumsal Yaşama Katılımı İçin Neler Yapılabilir?

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Hayata Dokunmak

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