Hayata Dokunmak
Şiddet Türleri ve Bunları Açığa Çıkaran Sebepler | Hayata Dokunmak
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Şiddetin Ortaya Çıkışında Ne Kadar Etkili?
Hayata Dokunmak'a bu hafta Dr. Roza Süleymanoğlu konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Şiddet ve Şiddetin Kökenleri
05:00 Şiddet Türleri ve Bunları Açığa Çıkaran Sebepler
06:30 Çocukluk Travmaları Bireyin Şiddete Eğilimli Olmasını Nasıl Etkiliyor?
13:00 Şiddetin Psikososyal Sebepleri
17:30 Sosyoekonomik Koşullar Şiddetin Ortaya Çıkmasında Ne Derece Etkili?
27:00 Medya ve Popüler Kültür Şiddet Eğilimlerini Artırıyor mu?
38:00 Toplumun Şiddete Karşı Bilinçlendirilmesi İçin Neler Yapılabilir?
41:00 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Şiddetin Ortaya Çıkışında Ne Kadar Etkili?
56:00 Şiddet Mağduru Kişilerde Açığa Çıkan Davranışlar
59:30 Şiddetin, Bireyin Ruh Sağlığı Üzerindeki Uzun Vadeli Etkileri
01:08:00 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Şiddetin Oluşumunda Ne Kadar Etkili?
01:12:00 Dijital Şiddet ve Siber Zorbalık Nasıl Bir Tehdit Oluşturuyor?
01:21:00 Çocuklarımızı Siber Zorbalıktan Korumak İçin Ne Yapabiliriz?
01:26:00 Hukuki Düzenlemeler Şiddeti Önlemede Ne Kadar Etkili?
01:29:30 Toplumun Şiddete Karşı Bilinçlendirilmesi İçin Neler Yapılabilir?
01:36:00 Şiddetsiz Bir Toplum İçin Uzun Vadede Neler Yapılabilir?