Şiddet Türleri ve Bunları Açığa Çıkaran Sebepler | Hayata Dokunmak

Hayata Dokunmak'a bu hafta Dr. Roza Süleymanoğlu konuk oldu. Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Şiddet ve Şiddetin Kökenleri

05:00 Şiddet Türleri ve Bunları Açığa Çıkaran Sebepler

06:30 Çocukluk Travmaları Bireyin Şiddete Eğilimli Olmasını Nasıl Etkiliyor?

13:00 Şiddetin Psikososyal Sebepleri

17:30 Sosyoekonomik Koşullar Şiddetin Ortaya Çıkmasında Ne Derece Etkili?

27:00 Medya ve Popüler Kültür Şiddet Eğilimlerini Artırıyor mu?

38:00 Toplumun Şiddete Karşı Bilinçlendirilmesi İçin Neler Yapılabilir?

41:00 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Şiddetin Ortaya Çıkışında Ne Kadar Etkili?

56:00 Şiddet Mağduru Kişilerde Açığa Çıkan Davranışlar

59:30 Şiddetin, Bireyin Ruh Sağlığı Üzerindeki Uzun Vadeli Etkileri

01:08:00 Toplumsal Cinsiyet Rolleri Şiddetin Oluşumunda Ne Kadar Etkili?

01:12:00 Dijital Şiddet ve Siber Zorbalık Nasıl Bir Tehdit Oluşturuyor?

01:21:00 Çocuklarımızı Siber Zorbalıktan Korumak İçin Ne Yapabiliriz?

01:26:00 Hukuki Düzenlemeler Şiddeti Önlemede Ne Kadar Etkili?

01:29:30 Toplumun Şiddete Karşı Bilinçlendirilmesi İçin Neler Yapılabilir?

01:36:00 Şiddetsiz Bir Toplum İçin Uzun Vadede Neler Yapılabilir?