Hayata Dokunmak
Eski Bayramlar Neden Özleniyor? | Hayata Dokunmak
Bayramların Bireylerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Bayram ne demektir?
05:30 Bayramların İnsanlar ve Toplumlar Açısından Önemi
07:30 Yas Bayramı Nedir?
12:30 İnsanın Bayramı Ne Zamandır?
14:20 Bayramın Birleştirici ve İyileştirici Gücü
15:30 Bayramların Bireylerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri Nelerdir?
20:30 Bayramlar Bireylerin Mutluluk Seviyesini Nasıl Etkiler?
23:30 Bayramlar Aile Bağlarını Güçlendirmede Nasıl Bir Rol Oynuyor?
32:00 Eski Bayramlar Neden Özleniyor?
39:00 Bayramlar Kuşaklar Arası İletişimi ve Kültürel Aktarımı Nasıl Etkiliyor?
47:00 Bayramlar Kimler İçin Zor Geçiyor?
50:30 Modern Zaman Bayramları, Aile İçi Etkileşim ve Geleneklerini Nasıl Etkiledi?
55:30 Sosyal Medyada Yansıtılan "Mükemmel Bayram" Algısı Toplumu Nasıl Etkiliyor?
01:00:00 Bayramı, Bayram Yapan Gelenekler Neler?