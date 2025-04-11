Eski Bayramlar Neden Özleniyor? | Hayata Dokunmak

Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Bayram ne demektir?

05:30 Bayramların İnsanlar ve Toplumlar Açısından Önemi

07:30 Yas Bayramı Nedir?

12:30 İnsanın Bayramı Ne Zamandır?

14:20 Bayramın Birleştirici ve İyileştirici Gücü

15:30 Bayramların Bireylerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

20:30 Bayramlar Bireylerin Mutluluk Seviyesini Nasıl Etkiler?

23:30 Bayramlar Aile Bağlarını Güçlendirmede Nasıl Bir Rol Oynuyor?

32:00 Eski Bayramlar Neden Özleniyor?

39:00 Bayramlar Kuşaklar Arası İletişimi ve Kültürel Aktarımı Nasıl Etkiliyor?

47:00 Bayramlar Kimler İçin Zor Geçiyor?

50:30 Modern Zaman Bayramları, Aile İçi Etkileşim ve Geleneklerini Nasıl Etkiledi?

55:30 Sosyal Medyada Yansıtılan "Mükemmel Bayram" Algısı Toplumu Nasıl Etkiliyor?

01:00:00 Bayramı, Bayram Yapan Gelenekler Neler?