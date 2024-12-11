Toplumsal Değişim ve Aile | Hayata Dokunmak
Küreselleşme toplumları nasıl etkiledi?
Hayata Dokunmak programı Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu, Prof. Dr.Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Toplumsal Değişim ve Aile
04:00 Toplumsal Değişime Nasıl Gerçekleşir?
05:00 Durağanlık Doğamıza Aykırı mı?
06:00 "Düzen ve Değişim İç İçedir"
07:00 Toplumsal Değişmeyi Kendine Has Kılan Nedir?
08:15 Toplumsal Değişmenin Temel Özellikleri
09:10 Değişimler Her Zaman İyiye Doğru mudur?
13:00 Toplumlar Değişirken Hangi Süreçlerden Geçer?
26:00 Kentleşme, Hayatımıza Hangi Değişimleri Getirdi?
32:30 Küreselleşme Toplumları Nasıl Etkiledi?
38:30 Teknolojik Gelişmelerle Değişen Toplumlar
53:00 "Beyin Çürümesi" Kavramından Ne Anlamalıyız?
57:00 Geleneksel Aile Nasıl Bir Yapıdır?
59:30 Geleneksel Aile Modelinden Modern Aile Modeline Geçiş
01:02:00 Aile Apartmanı Kültürü
01:03:00 Geniş Aileden Çekirdek Aileye Dönüş Toplumu Nasıl Etkiliyor?
01:05:30 Erken Yaşta Aileden Ayrılma ve Bireyselleşme Çabası Nasıl Değerlendirilebilir?
01:08:00 Bireyselleşirken Aileye Verilen Değeri İhmal mi Ediyoruz?
01:15:00 Popüler Kültür Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor?