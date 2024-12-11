Toplumsal Değişim ve Aile | Hayata Dokunmak

Küreselleşme toplumları nasıl etkiledi?

Hayata Dokunmak programı Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu, Prof. Dr.Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Toplumsal Değişim ve Aile

04:00 Toplumsal Değişime Nasıl Gerçekleşir?

05:00 Durağanlık Doğamıza Aykırı mı?

06:00 "Düzen ve Değişim İç İçedir"

07:00 Toplumsal Değişmeyi Kendine Has Kılan Nedir?

08:15 Toplumsal Değişmenin Temel Özellikleri

09:10 Değişimler Her Zaman İyiye Doğru mudur?

13:00 Toplumlar Değişirken Hangi Süreçlerden Geçer?

26:00 Kentleşme, Hayatımıza Hangi Değişimleri Getirdi?

32:30 Küreselleşme Toplumları Nasıl Etkiledi?

38:30 Teknolojik Gelişmelerle Değişen Toplumlar

53:00 "Beyin Çürümesi" Kavramından Ne Anlamalıyız?

57:00 Geleneksel Aile Nasıl Bir Yapıdır?

59:30 Geleneksel Aile Modelinden Modern Aile Modeline Geçiş

01:02:00 Aile Apartmanı Kültürü

01:03:00 Geniş Aileden Çekirdek Aileye Dönüş Toplumu Nasıl Etkiliyor?

01:05:30 Erken Yaşta Aileden Ayrılma ve Bireyselleşme Çabası Nasıl Değerlendirilebilir?

01:08:00 Bireyselleşirken Aileye Verilen Değeri İhmal mi Ediyoruz?

01:15:00 Popüler Kültür Aile Yapısını Nasıl Etkiliyor?