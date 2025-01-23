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Hayata Dokunmak

Çocukluğun Tarihsel Süreçte Değişen Anlamı | Hayata Dokunmak

Protestanlığın Doğuşuyla Birlikte Çocuğa Bakış Nasıl Şekillendi?

Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle..

00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Çocukluğun Tarihsel Süreçte Değişen Anlamı
09:00 Protestanlığın Doğuşuyla Birlikte Çocuğa Bakış Nasıl Şekillendi?
12:00 Çocukluğun Tarihsel Gelişimi
13:30 Tarih, Çocukluğun Geçmişi Hakkında Bize Neler Söyler?
22:00 Pedagojinin İlk Adımları Ne Zaman Atıldı?
24:30 Çocukları Neden Kalıplara Sığdıramayız?
33:00 Kişiliğimiz Nasıl Şekillenir?
35:00 Çocuk Sosyolojisi Toplumsal Açıdan Çocukları Nasıl Etkiledi?
42:00 Çevre ve Toplum Çocuk Gelişiminde Nasıl Bir Role Sahip?
46:00 Tarih, Çocukluğun Geçmişi Hakkında Bize Neler Söyler?
01:11:00 Okul, Çocukları Nasıl Etkiledi?
01:22:00 Televizyon ve Kitle İletişim Araçları Çocukları Nasıl Etkiledi?

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