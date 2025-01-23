Çocukluğun Tarihsel Süreçte Değişen Anlamı | Hayata Dokunmak

Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle..

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Çocukluğun Tarihsel Süreçte Değişen Anlamı

09:00 Protestanlığın Doğuşuyla Birlikte Çocuğa Bakış Nasıl Şekillendi?

12:00 Çocukluğun Tarihsel Gelişimi

13:30 Tarih, Çocukluğun Geçmişi Hakkında Bize Neler Söyler?

22:00 Pedagojinin İlk Adımları Ne Zaman Atıldı?

24:30 Çocukları Neden Kalıplara Sığdıramayız?

33:00 Kişiliğimiz Nasıl Şekillenir?

35:00 Çocuk Sosyolojisi Toplumsal Açıdan Çocukları Nasıl Etkiledi?

42:00 Çevre ve Toplum Çocuk Gelişiminde Nasıl Bir Role Sahip?

46:00 Tarih, Çocukluğun Geçmişi Hakkında Bize Neler Söyler?

01:11:00 Okul, Çocukları Nasıl Etkiledi?

01:22:00 Televizyon ve Kitle İletişim Araçları Çocukları Nasıl Etkiledi?