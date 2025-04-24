Sosyal Medyada "Ahlak" Kavramı Mümkün mü? | Hayata Dokunmak

Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğü ve Prof. Dr. Alev Erkilet'İn katkılarıyla "Hayata Dokunmak" yeni bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Hediyetullah Aydeniz oldu.

03:00 Sosyal Medyada "Ahlak" Kavramı Nasıl Tanımlanmalı?

07:30 Dijital Ortamın Ahlak Kuralları Nasıl Şekilleniyor?

12:00 Dijitalleşme, Sosyal Medya ve Ahlak

14:15 Dijital Hayatı Düzenleyici Kurallar ve Kanunlar

19:00 Dijital Ortamın Ahlak Kuralları Nasıl Şekilleniyor?

21:00 Dijital Ortamı Düzenleyici Kurallar İle Ne Hedefleniyor?

27:00 Dijitalleşme, Sosyal Medya ve Ahlak

31:00 Anonimlik Sosyal Medya Ahlakını Nasıl Etkiliyor?

39:00 Anonimlik Dijital Ortamı Nasıl Şekillendiriyor?

54:00 Dijital Ortamı Düzenleyici Kurallar İle Ne Hedefleniyor?

57:00 Dijital Hayatı Düzenleyici Kurallar ve Kanunlar

58:30 Dijital Ortamın Ahlak Kuralları Nasıl Şekilleniyor?

01:09:00 Bilinçli Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzleyebilirsiniz?

01:17:00 Bir "Dijital İyi Olma Hali" Mümkün müdür?