Hayata Dokunmak
Sosyal Medyada "Ahlak" Kavramı Mümkün mü? | Hayata Dokunmak
Dijital Ortamı Düzenleyici Kurallar İle Ne Hedefleniyor?
Dr. Rukiye Karaköse'nin moderatörlüğü ve Prof. Dr. Alev Erkilet'İn katkılarıyla "Hayata Dokunmak" yeni bölümüyle sizlerle.. Hayata Dokunmak programında bu hafta Rukiye Karaköse'nin konuğu Hediyetullah Aydeniz oldu.
03:00 Sosyal Medyada "Ahlak" Kavramı Nasıl Tanımlanmalı?
07:30 Dijital Ortamın Ahlak Kuralları Nasıl Şekilleniyor?
12:00 Dijitalleşme, Sosyal Medya ve Ahlak
14:15 Dijital Hayatı Düzenleyici Kurallar ve Kanunlar
19:00 Dijital Ortamın Ahlak Kuralları Nasıl Şekilleniyor?
21:00 Dijital Ortamı Düzenleyici Kurallar İle Ne Hedefleniyor?
27:00 Dijitalleşme, Sosyal Medya ve Ahlak
31:00 Anonimlik Sosyal Medya Ahlakını Nasıl Etkiliyor?
39:00 Anonimlik Dijital Ortamı Nasıl Şekillendiriyor?
54:00 Dijital Ortamı Düzenleyici Kurallar İle Ne Hedefleniyor?
57:00 Dijital Hayatı Düzenleyici Kurallar ve Kanunlar
58:30 Dijital Ortamın Ahlak Kuralları Nasıl Şekilleniyor?
01:09:00 Bilinçli Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Olmak İçin Nasıl Bir Yol İzleyebilirsiniz?
01:17:00 Bir "Dijital İyi Olma Hali" Mümkün müdür?