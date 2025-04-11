Hayata Dokunmak
Güzelliğe ve Estetiğe Merakımız Nereden Kaynaklanıyor? | Hayata Dokunmak
Hayata Dokunmak programına bu hafta Dr. Nilgün Özkan konuk oldu.
Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
03:00 Güzelliğe ve Estetiğe Merakımız Nereden Kaynaklanıyor?
06:30 Güzelliğe ve Estetiğe Merakımız Kültürel mi, İçgüdüsel mi?
09:00 Güzellik Kavramı Tarih Boyunca Nasıl Evrildi?
12:30 Altın Oran Nedir?
16:15 Gençlik, Güzellik ve Estetiğin Sınırları
21:00 Günümüzde Estetik Kaygılar Neden Artış Gösteriyor?
27:00 Güzelliğe ve Estetiğe Merakımız Nereden Kaynaklanıyor?
30:00 Estetik Kaygılar Cinsiyete ve Yaşa Göre Nasıl Farklılık Gösteriyor?
36:00 Gençlik, Güzellik ve Estetiğin Sınırları
42:00 Dayatılan Güzellik Algısının Kadınlar Üzerindeki Etkileri
49:00 Estetilk ve Güzellik Takıntısından Kaynaklı Psikolojik Sorunlar
53:00 Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz Nasıl Takıntıya Dönüşür?
59:30 Reklam ve Moda Endüstrisinin Güzellik Anlayışı Üzerindeki Etkileri
01:04:00 Sosyal Medya Güzellik Standartlarını Nasıl Şekillendiriyor?
01:09:00 Reklam ve Moda Endüstrisinin Güzellik Anlayışı Üzerindeki Etkileri
01:15:00 Genç Yaşta Estetik Müdahalelere Başvurmanın Sakıncaları
01:25:00 Toplumda Güzellik ve Başarı Arasında Nasıl Bir İlişki Kuruluyor?