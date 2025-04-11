Güzelliğe ve Estetiğe Merakımız Nereden Kaynaklanıyor? | Hayata Dokunmak

Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu Prof. Dr. Alev Erkilet'in katkılarıyla Hayata Dokunmak yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

03:00 Güzelliğe ve Estetiğe Merakımız Nereden Kaynaklanıyor?

06:30 Güzelliğe ve Estetiğe Merakımız Kültürel mi, İçgüdüsel mi?

09:00 Güzellik Kavramı Tarih Boyunca Nasıl Evrildi?

12:30 Altın Oran Nedir?

16:15 Gençlik, Güzellik ve Estetiğin Sınırları

21:00 Günümüzde Estetik Kaygılar Neden Artış Gösteriyor?

27:00 Güzelliğe ve Estetiğe Merakımız Nereden Kaynaklanıyor?

30:00 Estetik Kaygılar Cinsiyete ve Yaşa Göre Nasıl Farklılık Gösteriyor?

36:00 Gençlik, Güzellik ve Estetiğin Sınırları

42:00 Dayatılan Güzellik Algısının Kadınlar Üzerindeki Etkileri

49:00 Estetilk ve Güzellik Takıntısından Kaynaklı Psikolojik Sorunlar

53:00 Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz Nasıl Takıntıya Dönüşür?

59:30 Reklam ve Moda Endüstrisinin Güzellik Anlayışı Üzerindeki Etkileri

01:04:00 Sosyal Medya Güzellik Standartlarını Nasıl Şekillendiriyor?

01:09:00 Reklam ve Moda Endüstrisinin Güzellik Anlayışı Üzerindeki Etkileri

01:15:00 Genç Yaşta Estetik Müdahalelere Başvurmanın Sakıncaları

01:25:00 Toplumda Güzellik ve Başarı Arasında Nasıl Bir İlişki Kuruluyor?