Hayata Dokunmak
Psikososyal Açıdan Göç ve Göçmenlik | Hayata Dokunmak
Göçmenlere Karşı Olan Kin ve Düşmanlık Nasıl Bir Damardan Besleniyor?
Hayata Dokunmak programı Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu, Prof. Dr.Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Hayata Dokunmak
02:00 Psikososyal Açıdan Göç ve Göçmenlik
03:00 "İnsanlık Tarihine Baktığımızda Hepimiz Birer Göçmeniz"
04:00 İnsanın Evi Neresidir?
05:30 Bir Ev Ne Zaman Yuva Olur?
11:00 "Geride Bıraktığımız Her Hikayenin Bir Yası Var"
14:00 Tarih Boyunca İnsanları Göçe Zorlayan Sebepler
17:45 Göçün Sebep Olduğu Psikososyal Sorunlar
20:30 Coğrafya Kader midir?
22:30 Tarih Boyunca İnsanlar Hangi Sebeplerle Göç Etmişlerdir?
28:00 Tarihte Göçlerin Sebepleri
34:00 Kültür Şoku Nedir?
35:30 Göç Bir Travma mıdır?
38:00 Biz Bilinci İnsana Ne Sağlıyor?
41:00 Dilini Kaybetmek İnsana Ne Hissettirir?
59:00 Zenofobi (Yabancı Korkusu) Sebepleri Neler?
01:13:00 Göçmenlere Karşı Olan Kin ve Düşmanlık Nasıl Bir Damardan Besleniyor?
01:20:00 "Vatana Dönmek" Nasıl Bir Duygudur?
01:27:00 Göçmenleri Ağırlayanlara Düşen Görevler Neler?