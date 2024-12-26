Hayata Dokunmak programı Dr. Rukiye Karaköse'nin sunumu, Prof. Dr.Alev Erkilet'in katkılarıyla yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Hayata Dokunmak

02:00 Psikososyal Açıdan Göç ve Göçmenlik

03:00 "İnsanlık Tarihine Baktığımızda Hepimiz Birer Göçmeniz"

04:00 İnsanın Evi Neresidir?

05:30 Bir Ev Ne Zaman Yuva Olur?

11:00 "Geride Bıraktığımız Her Hikayenin Bir Yası Var"

14:00 Tarih Boyunca İnsanları Göçe Zorlayan Sebepler

17:45 Göçün Sebep Olduğu Psikososyal Sorunlar

20:30 Coğrafya Kader midir?

22:30 Tarih Boyunca İnsanlar Hangi Sebeplerle Göç Etmişlerdir?

28:00 Tarihte Göçlerin Sebepleri

34:00 Kültür Şoku Nedir?

35:30 Göç Bir Travma mıdır?

38:00 Biz Bilinci İnsana Ne Sağlıyor?

41:00 Dilini Kaybetmek İnsana Ne Hissettirir?

59:00 Zenofobi (Yabancı Korkusu) Sebepleri Neler?

01:13:00 Göçmenlere Karşı Olan Kin ve Düşmanlık Nasıl Bir Damardan Besleniyor?

01:20:00 "Vatana Dönmek" Nasıl Bir Duygudur?

01:27:00 Göçmenleri Ağırlayanlara Düşen Görevler Neler?