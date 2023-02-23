311. Bölüm I Afet yaralarını sarmak ve salgın riski

Deprem sonrası süreçte bizleri neler bekliyor?

23 Şubat 2023 | 16:53
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Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün deprem sonrası süreç konuşuldu. Programa Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Klinik Psikolog Sedat Taniş konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek
02:00 Afet yaralarını sarmak ve salgın riski
05:00 Deprem sonrası süreçte bizleri neler bekliyor?
16:00 Sağlık çalışanlarının afet zamanlarındaki önemli hizmetleri
29:30 Sağlık Bakanı Koca'dan musluk suyu önerisi
33:00 Deprem bölgelerindeki musluk suyu uyarısı
35:00 Deprem bölgesinde psikososyal açıdan neler yapılıyor?
38:00 Afet yaralarını sarmak ve salgın riski
41:00 Afet sürecinde gelecek kaygısı nasıl yönetilir?
01:01:30 Afet sürecinde medyanın rolü
01:04:00 Afet sonrası bireylerin tepkisel süreçleri
01:14:30 Afetin yaralarını sarmak
01:17:00 Afet sonrası kişilerde görülen psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar

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