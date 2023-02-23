311. Bölüm I Afet yaralarını sarmak ve salgın riski

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün deprem sonrası süreç konuşuldu. Programa Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Klinik Psikolog Sedat Taniş konuk oldu.

00:00 Kendini Bilmek

02:00 Afet yaralarını sarmak ve salgın riski

05:00 Deprem sonrası süreçte bizleri neler bekliyor?

16:00 Sağlık çalışanlarının afet zamanlarındaki önemli hizmetleri

29:30 Sağlık Bakanı Koca'dan musluk suyu önerisi

33:00 Deprem bölgelerindeki musluk suyu uyarısı

35:00 Deprem bölgesinde psikososyal açıdan neler yapılıyor?

38:00 Afet yaralarını sarmak ve salgın riski

41:00 Afet sürecinde gelecek kaygısı nasıl yönetilir?

01:01:30 Afet sürecinde medyanın rolü

01:04:00 Afet sonrası bireylerin tepkisel süreçleri

01:14:30 Afetin yaralarını sarmak

01:17:00 Afet sonrası kişilerde görülen psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar