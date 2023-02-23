311. Bölüm I Afet yaralarını sarmak ve salgın riski

Nihan Yaşaroğlu Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Kendini Bilmek'te bugün deprem sonrası süreç konuşuldu. Programa Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş ve Klinik Psikolog Sedat Taniş konuk oldu.
00:00 Kendini Bilmek
02:00 Afet yaralarını sarmak ve salgın riski
05:00 Deprem sonrası süreçte bizleri neler bekliyor?
16:00 Sağlık çalışanlarının afet zamanlarındaki önemli hizmetleri
29:30 Sağlık Bakanı Koca'dan musluk suyu önerisi
33:00 Deprem bölgelerindeki musluk suyu uyarısı
35:00 Deprem bölgesinde psikososyal açıdan neler yapılıyor?
38:00 Afet yaralarını sarmak ve salgın riski
41:00 Afet sürecinde gelecek kaygısı nasıl yönetilir?
01:01:30 Afet sürecinde medyanın rolü
01:04:00 Afet sonrası bireylerin tepkisel süreçleri
01:14:30 Afetin yaralarını sarmak
01:17:00 Afet sonrası kişilerde görülen psikolojik ve fizyolojik rahatsızlıklar