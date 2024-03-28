Maneviyat Ruh Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor? | Kendini Bilmek

İbadetlerin Ruh Sağlığına Faydası Ne?

Kendini Bilmek'e bugün Kln. Psk. Zeynep Tuba Akay ve Kln. Psk. Hakan Mutlu konuk oldu. Psikolog Nihan Avcı'nın moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle..

00:00 Kendini Bilmek

01:00 Maneviyat ve Ruh Sağlığı

02:00 Maneviyat Ruh Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?

03:30 Maneviyatın Mutlulukla İlişkisi Ne?

06:30 Maneviyat Ruh Sağlığımızı Nasıl Etkiliyor?

09:30 Psikolojide Dinin Rolü Nasıl Bir İşleve Sahip?

22:00 Psikoloji ve Maneviyat Arasındak İlişki

24:00 Psikolojide Dinin Rolü Nasıl Bir İşleve Sahip?

30:00 Ramazan Ayı Maneviyatımızı Nasıl Etkiliyor?

52:00 Teslimiyet...İnanç ve Ruh Sağlığı

01:00:00 İbadetlerin Ruh Sağlığına Faydası Ne?

01:03:00 Psikolojide Dinin Rolü Nasıl Bir İşleve Sahip?

01:10:00 İbadetlerin Ruh Sağlığına Faydası Ne?