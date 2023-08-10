Suçluluk Duygusu İle Baş Etme | Kendini Bilmek

Bu bölümde Uzman Psikolog Cihad Kaya ile suçluluk duygusu ile baş etmenin yolları konuşuldu.

İnsanda suçluluk duygusu neden var? Suçluluk duygusu nasıl davranmamıza sebep olur? Duygularımızdan kaçmak mümkün mü? Rahatsız eden duygu ve düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz? Suçluluk duygusu ile baş etmede çözüm yolları neler?

Bu bölümde Nihan Yaşaroğlu'nun konuğu Uzman Psikolog Cihad Kaya oldu.

00:00 Kendini Bilmek

03:00 Suçluluk duygusu ile baş etme

07:00 İnsanda suçluluk duygusu neden var?

11:00 Suçluluk duygusu nasıl davranmamıza sebep olur?

15:45 Duygularımızdan kaçmak mümkün mü?

18:45 Rahatsız eden duygu ve düşüncelerden nasıl kurtulabiliriz?

32:00 Suçluluk, utanç, değersizlik birbirinden nasıl ayrılır?

41:00 Suçlu olmamamıza rağmen neden suçlu hissederiz?

44:00 Şükran duygusunun insan hayatına dönüşümü

56:00 Suçluluk duygusu nasıl davranmamıza sebep olur?

01:02:00 Suçluluk duygusu ile baş etmede çözüm yolları neler?

01:28:00 İnsan neden kendisi sürekli suçlu hisseder?

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