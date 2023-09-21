Enneagram Modeli | Kendini Bilmek

Hangi mizaç tiplerine nasıl davranmak gerekir?

Enneagram tipleri nelerdir? Enneagram mizaç türleri nelerdir? Hangi mizaç tiplerine nasıl davranmak gerekir? Kendini Bilmek'e bugün Enneagram Uzmanı - Eğitimci Muammer Küçükyazıcı konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek, yeni bölümüyle sizlerle...

02:00 Enneagram modeli ve çocukların karakterleri

06:00 Enneagram tipleri nelerdir?

09:30 Enneagram mizaç türleri

28:00 Mizaç 1'in genel özellikleri

41:00 Mizaç 3'ün genel özellikleri

54:00 Mizaç 4'ün genel özellikleri

01:10:00 Mizaç 6'nın genel özellikleri

01:18:00 Mizaç 8'in genel özellikleri

01:34:00 Hangi mizaç tiplerine nasıl davranmak gerekir?