Enneagram Modeli | Kendini Bilmek
Hangi mizaç tiplerine nasıl davranmak gerekir?
Enneagram tipleri nelerdir? Enneagram mizaç türleri nelerdir? Hangi mizaç tiplerine nasıl davranmak gerekir? Kendini Bilmek'e bugün Enneagram Uzmanı - Eğitimci Muammer Küçükyazıcı konuk oldu. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek, yeni bölümüyle sizlerle...
02:00 Enneagram modeli ve çocukların karakterleri
06:00 Enneagram tipleri nelerdir?
09:30 Enneagram mizaç türleri
28:00 Mizaç 1'in genel özellikleri
41:00 Mizaç 3'ün genel özellikleri
54:00 Mizaç 4'ün genel özellikleri
01:10:00 Mizaç 6'nın genel özellikleri
01:18:00 Mizaç 8'in genel özellikleri
01:34:00 Hangi mizaç tiplerine nasıl davranmak gerekir?