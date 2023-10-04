Eşler Arası İletişim Kopukluğu | Kendini Bilmek

Bu bölümde Klinik Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı

Kendini Bilmek'te bugün Klinik Psikolog Şehadet Ekmen Peynirci ile seyircilerden gelen sorular cevaplandı. Nihan Yaşaroğlu'nun moderatörlüğünde Kendini Bilmek yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kendini Bilmek

07:00 8. sınıfa giden kızım var arkadaşlarıyla eskiden beri anlaşamıyor, ne yapmalıyım?

10:30 Yaşananları sürekli içine atan biriyim herkesi kırmaktan korkuyorum. O yüzden kimseye bir şey söyleyemiyorum, ne yapabilirim?

15:00 5 yaşında kızım var ve kendi başına hiç oyun oynamıyor, ne yapmalıyım?

26:00 Eşimle 3 yıldan beri ayrı yaşıyoruz eşim narsist bir kişiliğe sahip, ne yapmalıyım?

35:00 19 yaşındaki kızım bizden uzaklaştı, ne yapmalıyım?

44:30 Oğlum bize karşı çok saygısız, sürekli kendisini haklı görüyor, ne yapmalıyım?

01:00:00 Eşimin tepki vereceği şeyleri hep erteliyorum, ne yapmalıyım?

01:08:00 Eşimle bir hafta iyiyiz bir hafta kötüyüz, ne yapmalıyım?

01:19:00 Oğlum 10 yaşında, çok kaygılı ve çok hırçın ne yapsam ben de kusur buluyor. Oğluma karşı nasıl davranırsam bu durumu düzeltebilirim?

01:27:00 İkiz kardeşlerini kıskanan kızıma nasıl davranmalıyım?

01:32:00 Torunum telefonunun beğenmiyor, son model telefon istiyor, nasıl davranmalıyız?